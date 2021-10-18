Посилення децентралізації: у Києві збираються відновити районні ради

Мер Києва Віталій Кличко пропонує повернути районні ради до столиці. Відповідне рішення мають розглянути на найближчій сесії міськради.

Райради в Києві скасували за часів Віктора Януковича. Однак голова столичної міськради переконаний, що вони є ефективним інструментом для управління містом.

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"Політики та посадовці найвищого рівня намагаються контролювати Київ, хоча це мають робити кияни. Саме тому повернення до районних рад – це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом", – заявив Кличко.

Місто з особливим адмінстатусом

Київ – місто, яке має особливий адміністративний статус, тож завдяки створенню районних рад мер намагається зробити "хід конем" у конфлікті з Банковою. За столицю триває війна, оскільки Офіс Президента хоче прибрати Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації та залишити за ним лише повноваження мера.

Водночас Банкова не проти призначити свою людину керувати КМДА. Наразі, відповідно до рішення Конституційного Суду, адміністрацію також очолює міський голова, якого обирають на виборах.

Законопроєкт про столицю

Верховна Рада ще у 2019 році у першому читанні проголосувала законопроєкт про столицю. Орієнтовно до 22 жовтня 2021 року його планують знову опрацювати до другого читання.

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До законопроєкту подали майже тисячу поправок. Одразу можна зробити висновок, що мера Києва планують позбавити частини функцій. Із одного боку місцеве самоврядування буде повністю самостійне та зможе ухвалювати рішення через власний виконком. А з іншого - над місцевою владою буде державний контроль, якого наразі немає.

Законопроєкт потрібен для нормального самоврядного функціонування. Якщо хтось думає, що він позначиться на електоральних симпатіях, то це вже вирішуватимуть кияни. Віталій Безгін Народний депутат

Комунікація між гілками влади

Фахівці переконані, що закон про Київ дійсно потрібен. Насамперед, щоб забезпечити комунікацію Кличка з іншими гілками влади та запровадження ефективних механізмів управління містом.

Політична доцільність є, оскільки ми всі розуміємо – Кличко, всупереч рішенню КСУ, не визнає, що він як голова КМДА підзвітний Кабміну. Він говорить, що його обрали кияни й цікавлять лише вони. Iгор Чаленко Політолог

Відтак, якщо Банкова призначить свого голову адміністрації, за Кличком буде пильний нагляд. Навіть якщо його залишать, мер Києва змушений буде звітувати перед урядом.