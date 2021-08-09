Новий потяг подали в Києві до високого перону, який не підходить для нових вагонів. Тому між транспортом і землею була велика прірва.

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Шпагат із перону

На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що пасажирам практично доводилося робити шпагат, щоб переступити дірку.

А ось дітей взагалі "закидали" до вагона. В Укрзалізниці досі не пояснили, чому подали потяг саме до цього перону.

Враховуючи менший габарит кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок. Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат та ще й із валізами,

– додав один із пасажирів.

Що відомо про цей потяг