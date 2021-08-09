В "елітний" потяг потрібно стрибати: на вокзалі в Києві "трохи не вгадали" з платформою – відео

9 серпня 2021 , 15:43
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Джерело:

фейсбук Олега Васильєва

Укрзалізниця 9 серпня запустила новий елітний потяг "Київ – Одеса". Всередині нього все має справді досить пристойний вигляд. Проте пасажири почали скаржитися – з перону потрібно застрибувати.

Новий потяг подали в Києві до високого перону, який не підходить для нових вагонів. Тому між транспортом і землею була велика прірва.

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Шпагат із перону 

На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що пасажирам практично доводилося робити шпагат, щоб переступити дірку.

А ось дітей взагалі "закидали" до вагона. В Укрзалізниці досі не пояснили, чому подали потяг саме до цього перону.

Враховуючи менший габарит кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок. Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат та ще й із валізами,
– додав один із пасажирів. 

Що відомо про цей потяг

  • Про те, що запустять новий рейс "Київ – Одеса" повідомили 6 серпня. Умови перебування в цьому потязі значно покращили.
  • Для прикладу, в кожному купе поставили рукомийник. Також у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка.
  • У кожному з купе нового транспорту є місця для 2 пасажирів. А вартість квитка там – 807 гривень.
  • Цей потяг "Київ – Одеса" зі столиці відправляється через день у непарні числа. Проте так він ходитиме лише до кінця літа.
  • З Києва він вирушає о 00:55, а з Одеси – о 13:33. Загальний час поїздки там – 9 годин 38 хвилин.

 

Автор: Олександр Марчак