В "елітний" потяг потрібно стрибати: на вокзалі в Києві "трохи не вгадали" з платформою – відео
Джерело:фейсбук Олега Васильєва
Укрзалізниця 9 серпня запустила новий елітний потяг "Київ – Одеса". Всередині нього все має справді досить пристойний вигляд. Проте пасажири почали скаржитися – з перону потрібно застрибувати.
Новий потяг подали в Києві до високого перону, який не підходить для нових вагонів. Тому між транспортом і землею була велика прірва.
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Люди заходять у потяг "Київ – Одеса": дивіться відео Олега Васльєва
Шпагат із перону
На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що пасажирам практично доводилося робити шпагат, щоб переступити дірку.
А ось дітей взагалі "закидали" до вагона. В Укрзалізниці досі не пояснили, чому подали потяг саме до цього перону.
Враховуючи менший габарит кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок. Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат та ще й із валізами,
– додав один із пасажирів.
Що відомо про цей потяг
- Про те, що запустять новий рейс "Київ – Одеса" повідомили 6 серпня. Умови перебування в цьому потязі значно покращили.
- Для прикладу, в кожному купе поставили рукомийник. Також у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка.
- У кожному з купе нового транспорту є місця для 2 пасажирів. А вартість квитка там – 807 гривень.
- Цей потяг "Київ – Одеса" зі столиці відправляється через день у непарні числа. Проте так він ходитиме лише до кінця літа.
- З Києва він вирушає о 00:55, а з Одеси – о 13:33. Загальний час поїздки там – 9 годин 38 хвилин.