Сначала сообщалось, что нападение было направлено против активистов организации "Український стяг". На своем телеграм-канале они сообщили, что на них якобы напали вооруженные "титушки".

Альтернативная версия – нападение на обменник

По другой версии, стрельба якобы случилась во время нападения на пункт обмена валют. Как пишет телеграм-канал "Київ зараз", точку якобы ограбили.

Переполох по недоразумению

Впоследствии "Сегодня" сообщило, что конфликт возник из-за недопонимания между активистами и инкассатором. Представители "Українського стягу" якобы подошли к банкомату, чтобы наклеить на него наклейки.

В этот момент туда подъехал инкассатор. Он принял молодых людей за грабителей и начал стрелять из автомата. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным телеграмм-канала "Вартові Еспресо", стрелок несколько раз нажал на спусковой крючок и отбил штукатурку на здании. Затем он положил автомат в автомобиль и встал возле него. Прибывшие на место инцидента правоохранители огородили его лентами, но вооруженного мужчину не заковали в наручники.

Что говорят в полиции

Впоследствии на сайте полиции Киева появилась официальная версия разборок. Правоохранители сообщили, что задержали двух мужчин.

Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, поэтому в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал,

– рассказали полицейские.

Важно! На месте происшествия работали спецназовцы и следственно-оперативная группа. Сейчас уже открыто уголовное производство по факту хулиганства.

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