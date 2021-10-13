На Фастовщине пьяные отец и сын бросились с вилами на полицейских

В Фастовском районе Киевской области двое нетрезвых мужчин хотели совершить расправу над правоохранителями. Отец и сын бросились на них с вилами, но были задержаны. Инцидент произошел вечером 11 октября.

Полицейские приехали к дебоширам из-за вызова о краже инструментов. Однако 63-летний отец и его 28-летний сын сразу начали конфликтовать с патрульными.

По теме В Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ударов ножом

Алкоголь добавил храбрости

Мужчины были нетрезвыми и хотели учинить драку.

Они теребили правоохранителей за форму и ругались.

Наконец сын схватил вилы и бросился к полицейским.

Утихомирило только оружие

Правоохранители попросили наглеца остановиться, но он не реагировал на предупреждения. Следовательно, им пришлось осуществить выстрел вверх.

Мужчины были пьяны и провоцировали полицейских на конфликт / Фото полиции Киевской области

"Смельчакам" светит тюрьма

По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа возбудили уголовное производство. Виновникам могут грозить исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Также их могут наказать ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. Вскоре обоим мужчинам должны сообщить о подозрении.