Как выяснили полицейские, работавшие на месте происшествия, погибшему было на вид до 30 лет. По факту смерти мужчины возбудили уголовное производство.
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Квалифицировали инцидент правоохранители как умышленное убийство с пометкой о самоубийстве.
Без признаков насильственной смерти
- По словам пресс-секретаря полиции Голосеевского района Кристины Мандибуры, повешенный был полностью обнаженным.
- Нашел тело мужчины случайный житель Киева, который занимался спортивным ориентированием.
- Эксперты утверждают, что не увидели на теле умершего признаков насильственной смерти. Именно поэтому дело расследуют как самоубийство.
Сейчас следователи пытаются установить личность погибшего. Документов при нем, конечно, не было. Из-за этого выяснить данные умершего довольно сложно.
Из-за чего именно мужчина покончил с собой, выясняют правоохранители.
Подобные находки в Голосеевском лесу, к счастью, случаются не очень часто. Последний раз тело мужчины, покончившего с жизнью, находили в этом парке в январе 2016 года. Тогда киевлянин в машине жены выстрелил себе в голову из помпового ружья.