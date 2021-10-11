Как выяснили полицейские, работавшие на месте происшествия, погибшему было на вид до 30 лет. По факту смерти мужчины возбудили уголовное производство.

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Квалифицировали инцидент правоохранители как умышленное убийство с пометкой о самоубийстве.

Без признаков насильственной смерти

По словам пресс-секретаря полиции Голосеевского района Кристины Мандибуры, повешенный был полностью обнаженным.

Нашел тело мужчины случайный житель Киева, который занимался спортивным ориентированием.

Эксперты утверждают, что не увидели на теле умершего признаков насильственной смерти. Именно поэтому дело расследуют как самоубийство.

Сейчас следователи пытаются установить личность погибшего. Документов при нем, конечно, не было. Из-за этого выяснить данные умершего довольно сложно.

Из-за чего именно мужчина покончил с собой, выясняют правоохранители.

Подобные находки в Голосеевском лесу, к счастью, случаются не очень часто. Последний раз тело мужчины, покончившего с жизнью, находили в этом парке в январе 2016 года. Тогда киевлянин в машине жены выстрелил себе в голову из помпового ружья.