Карма настигла: коммунальщики отрезали хитрых "героев парковки" от дороги подкопом

В Киеве коммунальщики заблокировали владельцев авто, которые припарковали свой транспорт на газоне. Из-за собственных нарушений водители остались отрезанными от дороги.

В сети пошутили, что таким образом тем, кто считал себя самыми умными и хитрыми, организовали VIP-места.

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Поучительное стечение обстоятельств

Выяснилось, что коммунальщикам пришлось выкопать ров для прокладки электросети. Впрочем, он проходил именно там, где припарковались нарушители.

В комментариях читатели паблика предложили обкопать зеленую зону по периметру, чтобы еще больше усложнить задачу горе-парковщикам. Кроме того, они убеждены, что к таким водителям следует немедленно вызвать полицию, чтобы раз и навсегда научить их культуре парковки.



Коммунальщики вырыли траншею для прокладки электросети / Фото телеграм-канала "Х.К."

"Замуровали" авто во дворе: похожий случай

В одном из дворов на столичной Соломенке неизвестные заблокировали автомобиль BMW. Его со всех сторон обложили бетонными блоками и деревянными бревнами. Пользователи сети предположили, что так кто-то решил присвоить паркоместо и прогнать оттуда конкурента.