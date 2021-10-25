Специальный аукцион будут проводить только в I и II зонах парковки. По словам заместителя Кличко Константина Усова, таким образом власти собираются бороться с организациями, которые фактически захватили парковочные площадки.
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Чиновник отметил, что очень часто припарковаться нельзя не за загруженности паркомест, а потому, что они заблокированы частными компаниями.
Предлагают бизнесу заключить договор с городом
- Усов подчеркнул, что загруженность парковок можно увидеть возле "Олимпийского", "Паруса", многих бизнес-центров, банков, крупных магазинов и салонов красоты. Именно там работники и посетители оставляют свои машины, не пуская на парковку других людей.
- Для решения проблемы власти хотят, чтобы предприниматели заключали официальный договор с Киевом о бронировании машиноместа. Для этого будут использовать официальный городской знак единого стандарта.
- На одной паркоплощадке будут проводить аукцион за машиноместо только при условии поступления на него более одной заявки.
- Забронировать разрешат лишь 40% мест, большинство парковочного пространства будет общедоступным.
Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты. Если в рамках аукциона бизнес-центр "А", которому не хватает машиноместа, в конкуренции с бизнес-центром "Б" превратит эту сумму в разы большую – это будет честная цена, и город от этого только выиграет,
– пояснил заммэра.
Стоимость бронирования паркоместа будет разной в каждой локации. Одно забронированное место в зоне I будет стоить от 8599 гривен в месяц, а для зоны II установят начальную стоимость в 4410 гривен.