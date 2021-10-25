В Киеве на аукционе будут продавать бронирование на паркоместа

Власти столицы готовятся внедрить новую услугу для киевлян – бронирование парковочных мест на площадках под бизнес-центрами, бутиками, банками и другими офисными учреждениями.

Специальный аукцион будут проводить только в I и II зонах парковки. По словам заместителя Кличко Константина Усова, таким образом власти собираются бороться с организациями, которые фактически захватили парковочные площадки.

Смотрите также Не можем играть в "кошки-мышки", – заместитель Кличко обратился к бизнесу по вакцинации

Чиновник отметил, что очень часто припарковаться нельзя не за загруженности паркомест, а потому, что они заблокированы частными компаниями.

Предлагают бизнесу заключить договор с городом

Усов подчеркнул, что загруженность парковок можно увидеть возле "Олимпийского", "Паруса", многих бизнес-центров, банков, крупных магазинов и салонов красоты. Именно там работники и посетители оставляют свои машины, не пуская на парковку других людей.

Для решения проблемы власти хотят, чтобы предприниматели заключали официальный договор с Киевом о бронировании машиноместа. Для этого будут использовать официальный городской знак единого стандарта.

На одной паркоплощадке будут проводить аукцион за машиноместо только при условии поступления на него более одной заявки.

Забронировать разрешат лишь 40% мест, большинство парковочного пространства будет общедоступным.

Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты. Если в рамках аукциона бизнес-центр "А", которому не хватает машиноместа, в конкуренции с бизнес-центром "Б" превратит эту сумму в разы большую – это будет честная цена, и город от этого только выиграет,

– пояснил заммэра.

Стоимость бронирования паркоместа будет разной в каждой локации. Одно забронированное место в зоне I будет стоить от 8599 гривен в месяц, а для зоны II установят начальную стоимость в 4410 гривен.