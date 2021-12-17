Хладнокровное убийство произошло в Соломенском районе. Горе-мать уже задержали, и она во всем призналась.

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Детоубийцу ждет вечная тюрьма

Правоохранители установили, что женщина лишила девочку жизни в собственном доме. Когда медики прибыли на место, то лишь зафиксировали смерть ребенка.

Вскоре матери должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения. За убийство малолетнего ребенка ей грозит 10 – 15 лет лишения свободы или даже пожизненный срок.

Важно! Все обстоятельства и причины страшной смерти ребенка выяснит следствие. Полиции также помогают ювенальные прокуроры.

Задушила ребенка и выпрыгнула в окно: еще одна трагедия в Харькове

В Харькове женщина выпрыгнула из окна 4 этажа после убийства сына. Она также задушила его ремнем от халата. Сейчас подозреваемая находится в реанимации. После ее ждет суд и вероятное заключение до 15 лет.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Прокуратура взяла на контроль досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Соломенской окружной прокуратурой города Киева начато досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка.

По предварительным данным, 24-летняя женщина, находясь в доме по месту жительства, причинила смерть своему двухлетнему ребенку. Медики, прибывшие в помещение, констатировали смерть девочки из-за удушения ремнем для одежды.

Сейчас мать ребенка задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Женщина призналась в содеянном.

Решается вопрос относительно сообщения задержанной о подозрении по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.