Меру пресечения вероятным преступникам избрал суд по ходатайству Дарницкой прокуратуры. О решении рассказали 13 сентября.

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Залог в свыше 3 миллионов

Суд арестовал 5 участников преступной группы, которые обманывали людей и удерживали их в рабстве. Срок пресечения – 2 месяца. Злоумышленники могут выйти из-под стражи, если за них внесут соответствующий залог.

За трех человек должны заплатить от 454 тысяч гривен до 1 миллиона 360 тысяч гривен. Что касается других двух подозреваемых сумма залога составляет 3,4 миллиона гривен.



В Днепропетровской области злоумышленники держали в рабстве 120 человек / Фото Офиса генпрокурора

Трудовое рабство под Днепром: что известно