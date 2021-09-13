В Киеве взяли под стражу злоумышленников, которые держали в рабстве 120 человек
Источник:Киевский городской совет
Суд Киева взял под стражу 5 участников преступной группировки, которые держали в рабстве 120 человек. Подозреваемых арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога.
Меру пресечения вероятным преступникам избрал суд по ходатайству Дарницкой прокуратуры. О решении рассказали 13 сентября.
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Залог в свыше 3 миллионов
Суд арестовал 5 участников преступной группы, которые обманывали людей и удерживали их в рабстве. Срок пресечения – 2 месяца. Злоумышленники могут выйти из-под стражи, если за них внесут соответствующий залог.
За трех человек должны заплатить от 454 тысяч гривен до 1 миллиона 360 тысяч гривен. Что касается других двух подозреваемых сумма залога составляет 3,4 миллиона гривен.
В Днепропетровской области злоумышленники держали в рабстве 120 человек / Фото Офиса генпрокурора
Трудовое рабство под Днепром: что известно
- 9 сентября задержали злоумышленников, которые держали в рабстве 120 человек.
- Они искали людей на вокзалах Киева, Одессы и Днепра, которые были в сложном положении и не имели жилья.
- Тогда обещали им работу, бесплатное жилье и трехразовое питание.
- Завербованных людей привозили на агрофирму в Днепропетровской области и держали в нечеловеческих условиях.
- Рабочий день длился по 12 – 16 часов в сутки, за который не платили. Кормили работников сомнительной едой и алкоголем.
- За людьми постоянно следили, не разрешали передвигаться, психологически давили.
- Правоохранители провели 18 обысков и освободили людей.
- Против преступников открыли уголовное производство по торговле группой людей. Им может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.