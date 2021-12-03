В Киеве женщина насмерть отравила мужчину ради куртки и телефона

В Соломенском районе столицы задержали 39-летнюю киевлянку, которая ради ограбления на смерть отравила знакомого мужчину. О трагедии стало известно 3 декабря.

Тело 45-летнего убитого нашел в квартире на улице Олексы Тихого его брат. Он сразу же вызвал на место преступления полицию.

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Тело мужчины нашел его брат / Фото полиции Киева

Отобрала жизнь ради мелочей

Когда правоохранители приехали по адресу вызова, то обнаружили, что у умершего пропал телефон, куртка, банковские карточки и деньги. Впоследствии выяснилось, что перед смертью мужчина выпивал у себя дома с незнакомой женщиной.

Менее чем за сутки полиции таки удалось найти таинственную гостью покойного и задержать ее. Женщина призналась, что познакомилась с мужчиной на улице и сама предложила ему выпить.

Предварительно мы установили, что во время застолья 39-летняя киевлянка подлила в напиток пострадавшего медицинский препарат, от которого мужчина потерял сознание и впоследствии умер. Воспользовавшись беспомощным состоянием владельца дома, злоумышленница присвоила себе его вещи и убежала,

– отметил начальник криминальной полиции Игорь Леус.

Женщина подлила лекарства в алкоголь новому знакомому / Фото полиции Киева

Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы / Фото полиции Киева

Посадят в тюрьму на 15 лет

Сейчас женщине уже объявили о подозрении в разбойном нападении с целью завладения чужим имуществом, совмещенном с применением к лицу без ее согласия ядовитых или веществ сильного действия с целью завладения чужим имуществом.

Кроме того, ее взяли под стражу. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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