В киевском "Эпицентре" охранники раздели 67-летнюю женщину и довели ее до инфаркта

Работники гипермаркета "Эпицентр" на проспекте Степана Бандеры, 11-А в Киеве отправили пенсионерку на больничную койку из-за якобы украденной ею вешалки. Охранникам показалось, что женщина спрятала "сворованное" под одеждой, после чего они якобы злостно превысили свои полномочия.

По словам родственника потерпевшей, женщина пошла в "Эпицентр" днем 12 декабря. У нее проблемы с костями и иногда "ровняет" себе спину с помощью дощечки или подкладывает вешалку для одежды.

Жители Борщаговки пожаловались на дерзкую банду подростков-грабителей: в полиции отреагировали

Кроме того, у нее нездоровое сердце, из-за чего она ходит с кардиостимулятором.

Силой заставили раздеться



Документы после осмотра женщины у терапевта / Фото ТСН

Зять потерпевшей говорит, что охранники "Эпицентра" схватили женщину за руки и повели в неизвестном направлении. Ее запугали и заставили раздеться.

В результате инцидента женщина получила очень серьезный стресс, она не спала почти всю ночь и дважды теряла сознание

Пенсионерка жаловалась на головные боли, повышенное сердцебиение, повышенное давление и головокружение.

Медики диагностировали у нее инфаркт.



У пострадавшей диагностировали инфаркт / Фото ТСН

Родственники требуют наказания

В полицию члены семьи потерпевшей обратиться еще не успели, поскольку занимаются здоровьем женщины. Пенсионерка также написала заявление в "Эпицентр" с просьбой предоставить ей видео с камер видеонаблюдения. Кроме того, зять пострадавшей начал поиски адвокатов, которые помогут привлечь охранников к ответственности.

В самом "Эпицентре" в комментарии 24 канала отметили, что разбираются в этой ситуации.