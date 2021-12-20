Во избежание того, чтобы гости и жители города не так сильно страдали от морозов, в КГГА решили открыть пункты обогрева. Обратиться к ним сможет каждый, кому нужна помощь и тепло.

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В комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решили разместить пункты в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах социального обслуживания.

Где в Киеве будут работать пункты обогрева

Как отметили чиновники, в некоторых пунктах люди смогут получить медицинскую помощь, выпить горячий чай и даже взять теплую одежду и обувь. Они будут функционировать до улучшения погодных условий во всех районах города по адресам:

Голосеевский район

  • Улица Тарасовская, 2
  • Улица Касияна, 8
  • Улица Академика Заболотного 20-А.

Дарницкий район

  • Улица Вербицкого, 9-И.
  • Улица Харьковское шоссе, 172-Б (в круглосуточном режиме).
  • Улица Харьковское шоссе, 57 (II этаж).
  • Улица Анны Ахматовой, 2-А (в круглосуточном режиме).
  • Улица Харченко, 47 (в круглосуточном режиме).

Деснянский район

  • Улица Викентия Беретти, 18 (в круглосуточном режиме).
  • Улица Курчатова 3-Б.
  • Улица Закревского 29-А.

Днепровский район

  • Улица Викентия Беретти, 18 (в круглосуточном режиме при понижении температуры).
  • Улица Киото, 11
  • Улица Каштановая, 8-Г.

Оболонский район

  • Улица Иорданская, 7-А.
  • Улица Попова, 1
  • Улица Джерельная, 3
  • Улица Озерная, 18А.

Печерский район

  • Улица Бассейная, 5А.
  • Бульвар Дружбы народов, 30/1 (в круглосуточном режиме при условии обеспечения дежурства работником полиции, обеспечения индивидуальными средствами защиты работников).

Подольский район

  • Улица Бестужева, 32 (с банком одежды).
  • Улица Мостицкая, 9
  • Улица Хорива, 36
  • Улица Оболонская, 38
  • Переулок Квитневый, 4.
  • Проспект Гонгаде, 7-А.
  • Улица Выговского, 10-В.
  • Улица Борисоглебская, 8/13.
  • Улица Кирилловская, 115/3.
  • Улица Галицкая, 13
  • Улица Мостицкая, 14
  • Переулок Бондарский, 19
  • Улица Светлицкого, 24-А.

Святошинский район

  • Улица Чернобыльская, 9
  • Улица Жмеринская, 22-А (в круглосуточном режиме).
  • Бульвар Кольцова, 12.

Соломенский район

  • Улица Суздальская, 4/6 (в круглосуточном режиме).
  • Улица Вацлава Гавела, 83-А.
  • Улица Волынская, 2

Шевченковский район

  • Улица Сальского Владимира, 33 (в круглосуточном режиме).
  • Улица Богдана Гаврилишина, 11-А.
  • Улица Половецкая, 14

Кроме того, в Дарницком и Соломенском районах возле железнодорожных станций усилят работу социальные патрули.