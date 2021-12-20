Во избежание того, чтобы гости и жители города не так сильно страдали от морозов, в КГГА решили открыть пункты обогрева. Обратиться к ним сможет каждый, кому нужна помощь и тепло.

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В комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решили разместить пункты в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах социального обслуживания.

Где в Киеве будут работать пункты обогрева

Как отметили чиновники, в некоторых пунктах люди смогут получить медицинскую помощь, выпить горячий чай и даже взять теплую одежду и обувь. Они будут функционировать до улучшения погодных условий во всех районах города по адресам:

Голосеевский район

Улица Тарасовская, 2

Улица Касияна, 8

Улица Академика Заболотного 20-А.

Дарницкий район

Улица Вербицкого, 9-И.

Улица Харьковское шоссе, 172-Б (в круглосуточном режиме).

Улица Харьковское шоссе, 57 (II этаж).

Улица Анны Ахматовой, 2-А (в круглосуточном режиме).

Улица Харченко, 47 (в круглосуточном режиме).

Деснянский район

Улица Викентия Беретти, 18 (в круглосуточном режиме).

Улица Курчатова 3-Б.

Улица Закревского 29-А.

Днепровский район

Улица Викентия Беретти, 18 (в круглосуточном режиме при понижении температуры).

Улица Киото, 11

Улица Каштановая, 8-Г.

Оболонский район

Улица Иорданская, 7-А.

Улица Попова, 1

Улица Джерельная, 3

Улица Озерная, 18А.

Печерский район

Улица Бассейная, 5А.

Бульвар Дружбы народов, 30/1 (в круглосуточном режиме при условии обеспечения дежурства работником полиции, обеспечения индивидуальными средствами защиты работников).

Подольский район

Улица Бестужева, 32 (с банком одежды).

Улица Мостицкая, 9

Улица Хорива, 36

Улица Оболонская, 38

Переулок Квитневый, 4.

Проспект Гонгаде, 7-А.

Улица Выговского, 10-В.

Улица Борисоглебская, 8/13.

Улица Кирилловская, 115/3.

Улица Галицкая, 13

Улица Мостицкая, 14

Переулок Бондарский, 19

Улица Светлицкого, 24-А.

Святошинский район

Улица Чернобыльская, 9

Улица Жмеринская, 22-А (в круглосуточном режиме).

Бульвар Кольцова, 12.

Соломенский район

Улица Суздальская, 4/6 (в круглосуточном режиме).

Улица Вацлава Гавела, 83-А.

Улица Волынская, 2

Шевченковский район

Улица Сальского Владимира, 33 (в круглосуточном режиме).

Улица Богдана Гаврилишина, 11-А.

Улица Половецкая, 14

Кроме того, в Дарницком и Соломенском районах возле железнодорожных станций усилят работу социальные патрули.