Во избежание того, чтобы гости и жители города не так сильно страдали от морозов, в КГГА решили открыть пункты обогрева. Обратиться к ним сможет каждый, кому нужна помощь и тепло.
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В комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решили разместить пункты в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах социального обслуживания.
Где в Киеве будут работать пункты обогрева
Как отметили чиновники, в некоторых пунктах люди смогут получить медицинскую помощь, выпить горячий чай и даже взять теплую одежду и обувь. Они будут функционировать до улучшения погодных условий во всех районах города по адресам:
Голосеевский район
- Улица Тарасовская, 2
- Улица Касияна, 8
- Улица Академика Заболотного 20-А.
Дарницкий район
- Улица Вербицкого, 9-И.
- Улица Харьковское шоссе, 172-Б (в круглосуточном режиме).
- Улица Харьковское шоссе, 57 (II этаж).
- Улица Анны Ахматовой, 2-А (в круглосуточном режиме).
- Улица Харченко, 47 (в круглосуточном режиме).
Деснянский район
- Улица Викентия Беретти, 18 (в круглосуточном режиме).
- Улица Курчатова 3-Б.
- Улица Закревского 29-А.
Днепровский район
- Улица Викентия Беретти, 18 (в круглосуточном режиме при понижении температуры).
- Улица Киото, 11
- Улица Каштановая, 8-Г.
Оболонский район
- Улица Иорданская, 7-А.
- Улица Попова, 1
- Улица Джерельная, 3
- Улица Озерная, 18А.
Печерский район
- Улица Бассейная, 5А.
- Бульвар Дружбы народов, 30/1 (в круглосуточном режиме при условии обеспечения дежурства работником полиции, обеспечения индивидуальными средствами защиты работников).
Подольский район
- Улица Бестужева, 32 (с банком одежды).
- Улица Мостицкая, 9
- Улица Хорива, 36
- Улица Оболонская, 38
- Переулок Квитневый, 4.
- Проспект Гонгаде, 7-А.
- Улица Выговского, 10-В.
- Улица Борисоглебская, 8/13.
- Улица Кирилловская, 115/3.
- Улица Галицкая, 13
- Улица Мостицкая, 14
- Переулок Бондарский, 19
- Улица Светлицкого, 24-А.
Святошинский район
- Улица Чернобыльская, 9
- Улица Жмеринская, 22-А (в круглосуточном режиме).
- Бульвар Кольцова, 12.
Соломенский район
- Улица Суздальская, 4/6 (в круглосуточном режиме).
- Улица Вацлава Гавела, 83-А.
- Улица Волынская, 2
Шевченковский район
- Улица Сальского Владимира, 33 (в круглосуточном режиме).
- Улица Богдана Гаврилишина, 11-А.
- Улица Половецкая, 14
Кроме того, в Дарницком и Соломенском районах возле железнодорожных станций усилят работу социальные патрули.