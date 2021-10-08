Новый поезд состоит из модернизированных вагонов, которые были построены еще в 1981 – 1984 годах. Корпус вагонов для них сделали из стеклопластика. Кабину машиниста оснастили подогревом, кондиционером и другими технологическими вещами.
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Пассажиры, которым повезло проехаться в новом поезде, в восторге от системы навигации.
Можно увидеть, где именно едет поезд
Поезд с такой технологией в Киеве только один / Фото "Сегодня"
- Известно, что вагоны поезда оснащены интерактивной схемой синей ветки. Система подсвечивает станции, которые уже проехал поезд.
- Кроме того, в вагонах установили новые окна и дверное оборудование.
- Освещают салон с помощью светодиодов, которые являются более энергоэффективными по сравнению с устаревшими светильниками.
- Также в кабине машиниста установили новый пульт управления, ветровое стекло с электроподогревом и зеркала заднего вида.
В метро Киева говорят, что технология навигации с фиксацией станции пока только тестируется.
Поезд модернизирован полностью, а навигационная система – это только один его пункт. Такое нововведение действительно требует длительного тестирования. Также необходимо предусмотреть финансирование на программу по модернизации,
– подчеркнули в коммунальном предприятии.
Когда в метро Киева могут появиться другие поезда с подобными функциями, пока неизвестно.