Новый поезд состоит из модернизированных вагонов, которые были построены еще в 1981 – 1984 годах. Корпус вагонов для них сделали из стеклопластика. Кабину машиниста оснастили подогревом, кондиционером и другими технологическими вещами.

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Пассажиры, которым повезло проехаться в новом поезде, в восторге от системы навигации.

Можно увидеть, где именно едет поезд



Поезд с такой технологией в Киеве только один / Фото "Сегодня"

Известно, что вагоны поезда оснащены интерактивной схемой синей ветки. Система подсвечивает станции, которые уже проехал поезд.

Кроме того, в вагонах установили новые окна и дверное оборудование.

Освещают салон с помощью светодиодов, которые являются более энергоэффективными по сравнению с устаревшими светильниками.

Также в кабине машиниста установили новый пульт управления, ветровое стекло с электроподогревом и зеркала заднего вида.

В метро Киева говорят, что технология навигации с фиксацией станции пока только тестируется.

Поезд модернизирован полностью, а навигационная система – это только один его пункт. Такое нововведение действительно требует длительного тестирования. Также необходимо предусмотреть финансирование на программу по модернизации,

– подчеркнули в коммунальном предприятии.

Когда в метро Киева могут появиться другие поезда с подобными функциями, пока неизвестно.