О скандальном факте сообщил пресс-секретарь волонтерского сообщества Inform Napalm Михаил Макарук. Он отметил, что упомянутый наемник даже внесен в базу "Миротворец".

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Что известно о боевике

Злоумышленник является уроженцем оккупированного Россией Луганска, ему 52 года. До начала декабря 2016 года он воевал против Украины в рядах 2 мотострелкового батальона оккупантов террористической "ЛНР", будучи старшим механиком-водителем.

Как утверждает Макарук, в муниципальную охрану украинской столицы Переходенко якобы устроил Андрей Крищенко – бывший глава полиции Киева, а ныне – заместитель главы КГГА.

Извините, всему предел, но чтобы сепарня ходила по Киеву и типа защищала нас – это уже перебор. Возможно, это будет интересно депутатам: Виктору Кононенко, Зое Ярош, Дмитрию Белоцерковцу и, может, и сам Виталий Кличко обратит внимание,

– возмутился Макарук.

Депутаты отреагировали

Под постом Макарука сразу отписались депутаты Киевского городского совета. Так, Виктор Кононенко отметил, что знает Крищенко как патриота с лета 2014 года – когда того назначили временным исполняющим обязанности главы Славянской райгосадминистрации.

Между тем, Зоя Ярош пообещала отправить депутатское обращение по поводу подозрительного кадра в рядах муниципальной охраны.

Мгновенная реакция муниципальной охраны

Также в комментариях один из представителей муниципальной охраны Артем Романов отметил, что после огласки руководитель коммунального предприятия Сергей Чернышев якобы приехал ночью на рабочее место и забрал личное дело экс-террориста Переходенко из отдела кадров.

Приспешника оккупантов Вилли Переходенко внесли в базу сайта "Миротворец" / Фото из фейсбука Михаила Макарука

"Паломничество" оккупантов в столицу

В начале ноября СБУ задержала в Киеве руководителя самой жестокой пыточной террористов "ДНР", где держат украинских пленных, – "Изоляции".

Речь идет об сообщнике российских захватчиков Денисе Куликовском ("Палыче").

Уже 10 ноября его взяли под стражу. Куликовский признал свою вину, а также признался, что жил еще в Киеве с 2019 года.

Текст публикации Михаила Макарука:

Я долго и спокойно наблюдал за процессами, творящимися в муниципальной охране. Однако всему есть предел. Как говорит Роман Синицын, знакомьтесь – Переходенко Вилли Владимирович.

"2 мотострелкового батальона, 6 мотострелковая рота, 1 мотострелковый взвод, 1 мотострелковое отделение "ополчения ЛНР". Старший механик-водитель". Именно его Андрей Крищенко устроил на работу в муноохранение.

В центре "Миротворец" есть и профиль этого кадра, который внесен в базу "Чистилища". Но, простите, всему есть предел. Чтобы сепарня ходила по Киеву и типа защищала нас – это уже перебор.

Возможно, это будет интересно депутатам, КГГА. Виктору Кононенко, Зое Ярош, Дмитрию Белоцерковцу, может, и сам Виталий Кличко обратит внимание.