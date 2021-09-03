Мужчина во время застолья убил киевлянина, воткнув ему нож в ногу

Полицейские Киева нашли и задержали 33-летнего жителя Голосеевского района столицы, который нечаянно убил товарища во время пьянки. Мужчина воткнул знакомому нож в ногу, из-за чего тот умер.

Полицейские узнали о совершении преступления вечером 2 сентября. Заявителями оказались знакомые потерпевшего, которые рассказали, что во время застолья между ним и злоумышленником произошел конфликт.

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Закончился он толкотней и применением холодного оружия.

Поймали в квартире



Конфликт произошел на кухне / Фото полиции Киева

По данным следствия, компания из нескольких женщин и мужчин распивала алкогольные напитки в квартире в Голосеевском районе.

Вдруг между двумя знакомыми возник конфликт с толкотней. Во время него злоумышленник схватился за нож и ударил им оппонента в ногу.

После этого нападавший скрылся, а пострадавшему вызвали скорую. Впрочем, ранение оказалось слишком серьезным.

Еще во время оказания домедицинской помощи мужчина скончался.

Найти подозреваемого в совершении преступления полицейским не было трудно. Мужчина после инцидента отправился в собственную квартиру. Там его и задержали.

Как выяснили правоохранители, фигурант производства уже попадал в поле зрения полиции.

33-летнему киевлянину инкриминируют нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть потерпевшего. Ему грозит до 10 лет заключения.

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