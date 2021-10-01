Обстрел авто главы Госархива, пожар в гимназии и мать-кукушка: главные новости Киева за неделю
Источник:24 канал
В Киеве открыли огонь по машине председателя Госархива Анатолия Хромова. На Оскорках случился масштабный пожар в гимназии. На Оболони пьяная мать уснула и бросила маленького сына на произвол судьбы. Читайте главные новости Киева за 27 сентября – 1 октября.
Главные новости Киева за неделю 27 сентября – 1 октября:
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Обстрел главы Госархива: ранен водитель
Неизвестный злоумышленник открыл огонь из пневматической винтовки по машине председателя Государственного архива Анатолия Хромова. Показательно, что его самого в этот момент в авто не было. Инцидент произошел 30 сентября.
В результате ранение в подбородок получил водитель чиновника. Сейчас мужчине уже ничего не угрожает.
Предполагаемого стрелка задержали. Он утверждает, что не хотел никому навредить, а целился якобы в птиц.
В "Борисполе" поселился американец
Путешественник из США был вынужден поселиться прямо в терминале аэропорта "Борисполь" из-за ограбления. Злоумышленники украли у него в одном из кафе аэропорта более 9 тысяч долларов.
Впрочем, мужчина не впал в отчаяние и решил подождать, пока ему на карточку поступят очередные социальные выплаты. По словам Нейдера Догана, он моется под краном в общественной уборной, а питается тем, чем угостят неравнодушные люди.
Скандал с пьяной матерью и малышом
В Оболонском районе столицы неравнодушная женщина заметила на улице маленького мальчика без присмотра. Ребенок плакал, пока его нетрезвая мать спала рядом. Об инциденте в полиции рассказали 30 сентября.
Прибыв на вызов, правоохранители застали ребенка одного, поскольку горе-мать уже куда-то ушла. В конце концов женщину задержали, составили на нее протокол, а мальчика забрали из семьи и отправили на осмотр в больницу.
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Пожар в гимназии на Осокорках
Масштабный пожар с задымлением охватил 1 октября столовую столичной гимназии на улице Княжий затон, 12А. На место немедленно прибыли спасатели, 1500 учеников и сотрудников образовательного учреждения оперативно эвакуировали. Так как дым быстро распространился по всему зданию и даже крыше.
Потушить пламя пожарным удалось за 15 минут. На место инцидента прибыли четыре машины ГСЧС и 15 членов экипажей. Дым от пожара в микрорайоне Осокорки был виден отовсюду.
Смотрите видеокадры пожара в гимназии на Осокорках:
Кличко анонсировал масштабную антикоррупционную проверку в Киеве
После обвинений киевских властей в коррупции, которые звучали в последние месяцы, мэр Виталий Кличко решил провести масштабную проверку. Для этого он инициировал заключение меморандума между городом и независимой юридической компанией.
Кличко предположил, что определенным силам могут не нравиться позитивные изменения в столице. Следовательно, они поставили себе целью дискредитировать команду действующего мэра. Однако оценить правдивость таких упреков можно будет только после серьезной проверки.
Нам крайне важно, чтобы была обнародована объективная информация, а не манипуляции, которые происходят в последнее время,
– подчеркнул Кличко.
Виталий Кличко хочет осуществить в Киеве независимую антикоррупционную проверку: видео
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Киев в The New York Times назвали "столицей пандемических вечеринок"
Американская журналистка Роза Листер напечатала в The New York Times статью о Киеве. Главный город Украины она назвала "пандемической столицей вечеринок", которая слишком привлекает иностранцев.
По словам женщины, главными прелестями для туристов являются дешевизна Киева, доступность наркотиков и практически беспрепятственная возможность попасть сюда из любой точки мира во времена пандемии.