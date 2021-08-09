В "элитный" поезд нужно прыгать: на вокзале в Киеве "немного не угадали" с платформой – видео

Укрзализныця 9 августа запустила новый элитный поезд "Киев - Одесса". Внутри него все выглядит действительно довольно прилично. Однако пассажиры начали жаловаться – с перрона нужно запрыгивать.

Новый поезд подали в Киеве к высокому перрону, который не подходит для новых вагонов. Поэтому между транспортом и землей была большая щель.

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Шпагат с перрона

На видео, которое обнародовали в сети, видно, что пассажирам практически приходилось делать шпагат, чтобы переступить дырку.

А вот детей вообще "забросывали" в вагон. В "Укрзализныце" до сих пор не объяснили, почему подали поезд именно к этому перрону.

Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат да еще и с чемоданами,

– добавил один из пассажиров.

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