В "элитный" поезд нужно прыгать: на вокзале в Киеве "немного не угадали" с платформой – видео
Источник:фейсбук Олега Васильева
Укрзализныця 9 августа запустила новый элитный поезд "Киев - Одесса". Внутри него все выглядит действительно довольно прилично. Однако пассажиры начали жаловаться – с перрона нужно запрыгивать.
Новый поезд подали в Киеве к высокому перрону, который не подходит для новых вагонов. Поэтому между транспортом и землей была большая щель.
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Шпагат с перрона
На видео, которое обнародовали в сети, видно, что пассажирам практически приходилось делать шпагат, чтобы переступить дырку.
А вот детей вообще "забросывали" в вагон. В "Укрзализныце" до сих пор не объяснили, почему подали поезд именно к этому перрону.
Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат да еще и с чемоданами,
– добавил один из пассажиров.
Что известно про поезд
- О том, что запустят новый рейс "Киев – Одесса" сообщили 6 августа. Условия пребывания в этом поезде значительно улучшили.
- Например, в каждом купе поставили рукомойник. Также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.
- В каждом из купе нового транспорта есть места для 2 пассажиров. А стоимость билета там – 807 гривен.
- Этот поезд "Киев – Одесса" из столицы отправляется через день по нечетным числам. Однако так он будет ходить только до конца лета.
- Из Киева он отправляется в 00:55, а из Одессы – в 13:33. Общее время поездки там – 9 часов 38 минут.