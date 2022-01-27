Стрельба возле СБУ в центре Киева не прошла без российского оружия

Правоохранители раскрыли новые детали стрельбы, которую устроил охранник банка в центре Киева 25 января. По их словам, мужчина был вооружен охотничьим ружьем "Сайга" российского производства.

Это оружие было зарегистрировано непосредственно на стрелка. Такие карабины на базе автомата Калашникова выпускает одноименный концерн страны-агрессора.

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Оружие изъяла полиция

Полицейские также рассказали, что изъяли ружье, чтобы провести все необходимые экспертизы. В частности, правоохранители хотят выяснить, где и как охранник применял его.

Как возник конфликт

Спор между активистами, которые были недовольны деятельностью банка, начался с того, что они не пускали внутрь охрану (ее вызвали сотрудники банка).

Когда атмосфера стала еще более напряженной, члены общественной организации применили против охранников слезоточивый газ и этим спровоцировали потасовку.

В конце концов стрелок достал свою "Сайгу" и несколько раз выстрелил вверх. К счастью, все обошлось без жертв. Незначительные травмы получили только участники разборок.

Сначала сообщалось о двоих задержанных, но впоследствии выяснилось, что полиция задержала шестерых дебоширов.