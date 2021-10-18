Суд обязал известную киевскую блогершу выплатить 250 тысяч за провальную рекламу

Алевтина Черкашина, известная в инстаграме как diva_olivka, должна уплатить немалую сумму обманутой клиентке. Блогерша не выполнила свои обязанности, за что на нее подали в суд.

Согласно решению Голосеевского районного суда, Черкашина заключила договор с частной предпринимательницей Вероникой Синицей. За 500 тысяч гривен блогерша должна была публиковать рекламные тексты и видеоролики о проведении розыгрыша подарков.

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Кроме того, Черкашина обещала привлечь на страницу клиентки 50 тысяч новых подписчиков.

Требовали более миллиона гривен компенсации

Адвокаты потерпевшей отметили, что diva_olivka нарушила требования контракта, согласно которому она должна была получить 500 тысяч гривен, половину в день начала розыгрыша и другую – после окончания акции.

В случае, если блогерша не сможет обеспечить 50 тысяч подписчиков, она должна была бы заказать рекламные услуги по розыгрышу, а неорганичный рост аудитории на более чем 5% предусматривал бы штрафы.

На соцсети клиентки подписалось лишь 22 886 человек, а сама Черкашина отметила, что "не может повлиять на личное желание каждого человека, подписываться в соцсетях на страницу или нет".

За нарушение условий договора Синица требовала у звезды соцсетей 250 тысяч гривен штрафа за невыполнение контракта, 700 тысяч гривен в виде компенсации упущенной выгоды, 250 тысяч гривен материального ущерба и еще 50 тысяч морального вреда.

Служители Фемиды решили обязать блогершу оплатить клиентке лишь 250 тысяч гривен. Кроме того, Черкашина должна оплатить 3750 гривен судебного сбора.