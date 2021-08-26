Там где нет человека: исследователи показали как живут дикие птицы в Чернобыле

Исследователи показали уникальные кадры из жизни диких и редких птиц в Чернобыле. На скрытые камеры попали – орланы, журавли, осоед и другие невероятные существа.

С помощью таких фотоловушек ученые выяснили, что орланы охотятся на черепах – ловят их прямо в воде. Также на видео попала птица, которую пока не могут распознать. Ее назвали гибридом большого и маленького подорлик. Это такая разновидность орлов.

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Кого можно увидеть на видео

Фотоловушка устроена была возле небольшого лесного озера в Чернобыльской зоне. Именно там исследователи находили панцири черепах и они подумать не могли, что "любителем черепашьей свежины оказался орлан белохвостый".

Также на видео есть кадры как осоед выискивает осиное гнездо, а совы и козодои пользуются инфракрасной подсветкой для охоты.

Исследователи показали как живут дикие птицы в Чернобыле: видео

Где были сняты кадры

Ученые отметили, что все видеоматериалы были сняты в левобережной части зоны отчуждения Чернобыльского биосферного заповедника.

Напомним, что ранее в Чернобыле заметили орлана-белохвоста, который купался в пруду-охладителе реактора.