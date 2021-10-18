Райсоветы в Киеве отменили во времена Виктора Януковича. Однако председатель столичного горсовета убежден, что они являются эффективным инструментом для управления городом.

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"Политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение к районным советам – это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время", – заявил Кличко.

Город с особым админстатусом

Киев – город, который имеет особый административный статус, поэтому благодаря созданию районных советов мэр пытается сделать "ход конем" в конфликте с Банковой. За столицу идет война, поскольку офис Президента хочет убрать Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации и оставить за ним только полномочия мэра.

В то же время Банковая не против назначить своего человека руководить КГГА. Сейчас, согласно решению Конституционного Суда, администрацию также возглавляет городской голова, избираемый на выборах.

Законопроект о столице

Верховная Рада еще в 2019 году в первом чтении проголосовала за законопроект о столице. Ориентировочно до 22 октября 2021 года его планируют снова проработать ко второму чтению.

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К законопроекту подали почти тысячу поправок. Сразу можно сделать вывод, что мэра Киева планируют лишить части функций. С одной стороны местное самоуправление будет полностью самостоятельное и сможет принимать решения через собственный исполком. А с другой – над местной властью будет государственный контроль, которого пока нет.

Законопроект нужен для нормального самоуправляемого функционирования. Если кто-то думает, что он скажется на электоральных симпатиях, то это уже будут решать киевляне. Виталій Безгин Народный депутат

Коммуникация между ветвями власти

Специалисты убеждены, что закон о Киеве действительно нужен. Прежде всего, чтобы обеспечить коммуникацию Кличко с другими ветвями власти и внедрение эффективных механизмов управления городом.

Политическая целесообразность есть, поскольку мы все понимаем – Кличко, вопреки решению КСУ, не признает, что он как глава КГГА подотчетен Кабмину. Он говорит, что его выбрали киевляне и интересуют только они. Игорь Чаленко Политолог

Следовательно, если Банковая назначит своего главу администрации, за Кличко будет пристальный надзор. Даже если его оставят, мэр Киева вынужден будет отчитываться перед правительством.