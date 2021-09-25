Водитель протаранила забор госрезиденции в Конча-Заспе, потому что заснула, – СМИ

В поселке Конча-Заспа, что возле Киева, 25 сентября Toyota Camry протаранил забор территории. Очевидцы говорят, что это якобы госрезиденция президента.

Территорию охраняет Управление госохраны. Водитель объяснила, что не выспалась, поэтому уснула за рулем. Она ехала в сторону столицы.

Кстати В центре Киева внедорожник на скорости врезался в маршрутку с пассажирами

Что с водителем и авто

К счастью, женщина не получила тяжелые травмы. Хотя автомобиль сильно побился. Забор также был поврежден, его частица просто упала.

На месте работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Смотрите видео с места аварии:



Авто женщины / Фото "Эспрессо"



Бампер "размяло" / Фото "Эспрессо"



Забор также поврежден​ / Фото "Эспрессо"

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