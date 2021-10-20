Злоумышленника, по словам первого заместителя руководителя Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, передали патрульным, которые составили в отношении него протокол.
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В результате нетрезвого вождения пострадали 3 человек. Впрочем, к счастью, водитель автовышки совершил лишь одну аварию.
Оштрафуют на 54 тысячи
Водителя автовышки был пьян / Фото патрульной полиции Киева
- Как отметил правоохранитель, нетрезвый водитель автовышки совершил ДТП с пострадавшими, однако решил не останавливаться.
- Во время отчаянной попытки убежать злоумышленник чудом не совершил еще несколько аварий.
- Уже после задержания патрульные выяснили, что мужчина на самом деле был нетрезв. Драгер показал в его крови 1,65 промилле алкоголя.
- Полицейские также установили, что в начале года этого же водителя суд лишил права управления на год за совершение такого же нарушения.
- Патрульные составили в отношении мужчины два протокола. Если его признают виновным, злоумышленнику грозит 20 тысяч 400 гривен штрафа за езду без прав, а также 34 тысячи гривен за повторное управление в пьяном виде. Кроме того, водителя лишат прав еще на 3 года.
Водитель на автовышке пытался скрыться с места ДТП / Фото патрульной полиции Киева
На месте происшествия также работали следователи. Они открыли уголовное производство, квалификацию которого определят после того, как медики выяснят степень тяжести травм пострадавших.