Водителя автовышки, которого поймали в Киеве во время нереальной погони, недавно лишили прав

Полицейские рассказали подробности настоящего экшена, который произошел 19 октября в Оболонском районе Киева. Нетрезвый водитель автовышки совершил ДТП и скрылся с места происшествия, однако его преследовали и задержали неравнодушные граждане.

Злоумышленника, по словам первого заместителя руководителя Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, передали патрульным, которые составили в отношении него протокол.

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В результате нетрезвого вождения пострадали 3 человек. Впрочем, к счастью, водитель автовышки совершил лишь одну аварию.

Оштрафуют на 54 тысячи



Водителя автовышки был пьян / Фото патрульной полиции Киева

Как отметил правоохранитель, нетрезвый водитель автовышки совершил ДТП с пострадавшими, однако решил не останавливаться.

Во время отчаянной попытки убежать злоумышленник чудом не совершил еще несколько аварий.

Уже после задержания патрульные выяснили, что мужчина на самом деле был нетрезв. Драгер показал в его крови 1,65 промилле алкоголя.

Полицейские также установили, что в начале года этого же водителя суд лишил права управления на год за совершение такого же нарушения.

Патрульные составили в отношении мужчины два протокола. Если его признают виновным, злоумышленнику грозит 20 тысяч 400 гривен штрафа за езду без прав, а также 34 тысячи гривен за повторное управление в пьяном виде. Кроме того, водителя лишат прав еще на 3 года.



Водитель на автовышке пытался скрыться с места ДТП / Фото патрульной полиции Киева

На месте происшествия также работали следователи. Они открыли уголовное производство, квалификацию которого определят после того, как медики выяснят степень тяжести травм пострадавших.