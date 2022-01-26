Злата Огневич призвала поддержать Стамбульскую конвенцию после задержания ее преследователя
Источник:инстаграм Златы Огневич
Певица Злата Огневич призвала людей поддержать петицию о принятии в Украине Стамбульской конвенции. На этот вопрос она обратила внимание после задержания мужчины, который преследовал ее три года.
В настоящее время петицию №127632 подписали уже 23 966 граждан. Чтобы ее рассмотрел президент Украины, не хватает еще 1034 голосов.
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Огневич попросила объединиться
После случившегося со звездой резонансного случая Огневич подчеркнула, что в подобной ситуации оказывается множество женщин. Следовательно, противодействовать этому можно только объединив усилия.
Нет психологическому, физическому, домашнему насилию, преследованию! Миллионы женщин страдают от него ежегодно! Прошу выделить время и подписать петицию о Стамбульской конвенции. Домашнее и любое другое насилие над женщинами должно быть наказано по заслугам,
– обратилась к своим поклонникам певица.
Злата Огневич напомнила, что от насилия страдают миллионы женщин / Скриншот страницы
Вызывающее нападение на певицу среди улицы
- Злоумышленник подъехал к автомобилю, в котором была Огневич, 23 января и пригрозил ей убийством.
- Мужчина вызывающе повторял это и даже не скрывал лица.
- В конце концов, певица обратилась к правоохранителям, и 25 января его задержали в Киеве.
- Подозреваемый – 40-летний уроженец Черкасской области.
- Против неадеквата было открыто уголовное производство – за угрозы убийством ему грозит до двух лет ограничение свободы.
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Что такое Стамбульская конвенция
Это международное соглашение Совета Европы, направленное на борьбу против насилия над женщинами и домашнего насилия. Ее открыли для подписания мирового сообщества 11 мая 2011 года. Вступил в силу документ 1 августа 2014 года. Его главная цель – предотвращение преступлений против женщин и в семьях, защита потерпевших и привлечение обидчиков к ответственности.
Текст публикации Златы Огневич:
Нет психологическому, физическому, домашнему насилию, преследованию! Миллионы женщин страдают от него ежегодно! Прошу выделить время и подписать петицию о Стамбульской конвенции. Домашнее и любое другое насилие над женщинами должно быть наказано по достоинству.