Суд зобов'язав відому київську блогерку виплатити 250 тисяч за провальну рекламу

Алевтина Черкашина, відома в інстаграмі як diva_olivka, має сплатити чималу суму ошуканій клієнтці. Блогерка не виконала свої обов'язки, через що на неї подали до суду.

Згідно з рішенням Голосіївського районного суду, Черкашина уклала договір з приватною підприємицею Веронікою Синицею. За 500 тисяч гривень блогерка мала публікувати рекламні тексти та відеоролики про проведення розіграшу подарунків.

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Крім того, Черкашина обіцяла залучити на сторінку клієнтки 50 тисяч нових підписників.

Вимагали понад мільйон гривень компенсації

Адвокати потерпілої зазначили, що diva_olivka порушила вимоги контракту, згідно з яким вона мала отримати 500 тисяч гривень: половину у день початку розіграшу та іншу – після закінчення акції.

У випадку, якщо блогерка не зможе забезпечити 50 тисяч підписників, вона мала б замовити рекламні послуги щодо розіграшу, а неорганічне зростання аудиторії на більше ніж 5% передбачало б штрафи.

На соцмережі клієнтки підписалося лише 22 886 осіб, а сама Черкашина зазначила, що "не може вплинути на особисте бажання кожної людини, підписуватися у соцмережах на сторінку, чи ні".

Через порушення умов договору Синиця вимагала у зірки соцмереж 250 тисяч гривень штрафу за невиконання контракту, 700 тисяч гривень у вигляді компенсації упущеної вигоди, 250 тисяч гривень матеріальних збитків та ще 50 тисяч моральної шкоди.

Служителі Феміди вирішили зобов'язати блогерку сплатити клієнтці лише 250 тисяч гривень. Крім того, Черкашина має оплатити 3750 гривень судового збору.