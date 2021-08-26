Там де немає людини: дослідники показали як живуть дикі птахи у Чорнобилі

Дослідники показали унікальні кадри з життя диких й рідкісних птахів у Чорнобилі. На приховані камери потрапили – орлани, журавлі, осоїд та інші неймовірні створіння.

З допомогою таких фотопасток науковці з’ясували, що орлани полюють на черепах – ловлять їх просто у воді. Також на відео потрапив птах, якого наразі не можуть розпізнати. Його назвали гібридом великого й маленького підорлика. Це такий різновид орлів.

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Кого можна побачити на відео

Фотопастка влаштована була біля невеликого лісового озера у Чорнобильській зоні. Саме там дослідники знаходили панцири черепах й вони подумати не могли, що "любителем черепашачої свіжини виявився орлан білохвостий".

Також у відео є кадри як осоїд вишукує осине гніздо, а сови й дрімлюги користуються інфрачервоним підсвічуванням для полювання.

Дослідники показали як живуть дикі птахи у Чорнобилі: відео

Де були зняті кадри

Науковці зазначили, що всі відеоматеріали були зафільмовані у лівобережній частині зони відчуження Чорнобильського біосферного заповідника.

Нагадаємо, що раніше у Чорнобилі помітили орлана-білохвоста, який купався у ставку-охолоджувачі реактора.