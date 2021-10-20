Зловмисника, за словами першого заступника керівника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, передали патрульним, які склали щодо нього протокол.

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Внаслідок нетверезого водіння постраждали 3 осіб. Втім, на щастя, водій автовишки вчинив лише одну аварію.

Оштрафують на 54 тисячі



Водія автовишки був п'яним / Фото патрульної поліції Києва

Як зазначив правоохоронець, нетверезий водій автовишки вчинив ДТП з постраждалими, однак вирішив не зупинятися.

Під час відчайдушної спроби втекти зловмисник дивом не скоїв ще кілька аварій.

Вже після затримання патрульні з'ясували, що чоловік насправді був нетверезим. Драгер показав у його крові 1,65 проміле алкоголю.

Поліцейські також встановили, що на початку року цього ж водія суд позбавив права керування на рік за скоєння такого ж порушення.

Патрульні склали щодо чоловіка два протоколи. Якщо його визнають винним, зловмиснику загрожує 20 тисяч 400 гривень штрафу за їзду без прав, а також 34 тисячі гривень за повторне керування у п'яному вигляді. Крім того, водія позбавлять прав ще на 3 роки.



Водій на автовишці намагався втекти з місця ДТП / Фото патрульної поліції Києва

На місці події також працювали слідчі. Вони відкрили кримінальне провадження, кваліфікацію якого визначать після того, як медики з'ясують ступінь важкості травм потерпілих.