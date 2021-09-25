Водійка протаранила паркан держрезиденції в Конча-Заспі, бо заснула, – ЗМІ
25 вересня 2021 , 13:24Читать новость на русском
Джерело:"ВартовіЕспресо"
У селищі Конча-Заспа, що біля Києва, 25 вересня Toyota Camry протаранила паркан території. Очевидці кажуть, що це нібито держрезиденція президента.
Територію охороняє Управління держохорони. Водійка пояснила, що не виспалась, тож заснула за кермом. Вона їхала у бік столиці.
До речі У центрі Києва позашляховик на швидкості врізався у маршрутку з пасажирами
Що з водійкою та авто
На щастя, жінка не зазнала важких травм. Хоча автівку добряче розім'яло. Паркан також був пошкоджений, його частинка просто впала.
На місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП.
Дивіться відео з місця аварії:
Авто жінки / Фото "Еспресо"
Бампер "розім'яло" / Фото "Еспресо"
Паркан також пошкоджений / Фото "Еспресо"
Останні ДТП у Києві
- На площі Перемоги у Києві вночі 24 вересня 2 машини знесли пішохода-порушника, який вирішив перебігти багатосмугову дорогу. Чоловік не вижив.
- На проспекті Валерія Лобановського сталась ДТП за участю патрульних. На смузі для громадського транспорту позашляховик правоохоронців врізався у іншу службову автівку.
- 23 вересня на проспекті Степана Бандери маршрутка влетіла в автобус. Водій громадського транспорту розповів, що переплутав газ і гальма.