Водійка протаранила паркан держрезиденції в Конча-Заспі, бо заснула, – ЗМІ

У селищі Конча-Заспа, що біля Києва, 25 вересня Toyota Camry протаранила паркан території. Очевидці кажуть, що це нібито держрезиденція президента.

Територію охороняє Управління держохорони. Водійка пояснила, що не виспалась, тож заснула за кермом. Вона їхала у бік столиці.

До речі У центрі Києва позашляховик на швидкості врізався у маршрутку з пасажирами

Що з водійкою та авто

На щастя, жінка не зазнала важких травм. Хоча автівку добряче розім'яло. Паркан також був пошкоджений, його частинка просто впала.

На місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП.

Дивіться відео з місця аварії:



Авто жінки / Фото "Еспресо"



Бампер "розім'яло" / Фото "Еспресо"



Паркан також пошкоджений / Фото "Еспресо"

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