Заклеїв рот і зґвалтував: у Києві чоловік познущався над дівчиною, з якою познайомився онлайн

На Кавказькій у Києві 39-річний чоловік зґвалтував 24-річну молоду жінку. Раніше вони переписувались на сайті знайомств, але вирішили зустрітися. Окрім цього, чоловік зв'язав дівчину та заклеїв їй рот. Опісля – пограбував і втік.

Зловмисник скористався тим, що був разом з дівчиною наодинці. Він погрожував потерпілій ножем, тому вона не могла нічого вдіяти. Про інцидент розповіли 8 вересня.

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Познайомились онлайн

До поліції звернулась 24-річна потерпіла, яка розповіла, що її пограбували і зґвалтували. Зловмисником є її онлайн-знайомий. Вони вперше зустрілись наживо.

Чоловік погрожував дівчині ножем і таким чином затягнув до її квартири. Там заклеїв рот клейкою стрічкою і зв'язав, щоб потерпіла не могла втекти. Тоді зловмисник зґвалтував молоду жінку, викрав у неї 2 мобільні та гроші і втік.



Чоловік зв'язав і зґвалтував онлайн-знайому / Нацполіція Києва

Поліцейські знайшли зловмисника

Протягом доби правоохоронці знайшли 39-річного чоловіка. Він є жителем Києва і раніше судимий. Поки що зловмисникові оголосили статтю за розбійний напад. Також поліцейські вирішують щодо оголошення йому статті через зґвалтування.

За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Наразі йому обирають запобіжний захід. На місці працювали співробітники Солом'янського управління поліції.