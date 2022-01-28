Як стверджують свідки інциденту, вбивство сталося на 7 поверсі багатоповерхівки. Місцевого мешканця зарізали прямо у під'їзді.

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За фактом умисного вбивства правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження.

Собака привів кінологів до парку Партизанської слави



Поліцейські розслідують вбивство на Харківському масиві / Фото Дарниця Live"

Скривавлене тіло чоловіка знайшли в одному з під'їздів в будинку на вулиці Тростянецькій, 12.

Експерти з'ясували, що зловмисник напав на місцевого мешканця та завдав йому численних поранень ножем у живіт та шию.

На місце події прибули медики швидкої, патрульні, кінологи та слідчі. Втім, лікарі вже нічого не могли зробити, окрім як констатувати смерть 43-річного киянина.

Свідки інциденту кажуть, що бачили чоловіка, який з руками у крові вибігав з під'їзду.

Відомо, що поліцейський собака привів кінологів до парку.



Вбивство сталося на Тростянецькій, 12 / Фото "Дарниця Live"

На місці події слідчі склали орієнтування на ймовірного вбивцю, але невідомо чи змогли інспектори відшукати підозрюваного. У поліції Києва інцидент поки що ніяк не прокоментували.

Якщо зловмисника знайдуть та доведуть його провину в суді, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.