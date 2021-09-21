Поліцейські вилучили наркотики і відправили їх на експертизу. Про це повідомили 20 вересня.

До теми У Києві поліцейські затримали іноземку, яка торгувала наркотиками через інтернет

Продавав до Києва

Чоловік вирощував коноплі, з яких пізніше виготовляв наркотики, а саме – канабіс. Під час обшуків поліцейські виявили 28 кущів конопель та близько 2 кілограмів канабісу.

Зловмисник переправляв наркотики через власний канал до Києва. Співробітники Шевченківського управління поліції вже перекрили його.



На Житомирщині чоловік створив канал для збуту наркотиків / Фото Нацполіції Києва

Що загрожує зловмисникові

Слідчі відкрили кримінальні провадження за незаконне виробництво і пересилання наркотиків та за вирощування конопель.

Наразі поліцейські готують чоловікові підозру. Також суд має обрати йому запобіжний захід. За скоєне жителю Житомирщини загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вирощував коноплі біля дому / Фото Нацполіції Києва

Чоловік постачав наркотики з Житомирщини до Києва: дивіться відео Нацполіції