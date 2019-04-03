KyivNotKiev: аеропорт Данії виправив помилку у назві столиці України

Аеропорт Біллунн, який є одним із найбільших аеропортів Данії, змінив некоректне написання назви української столиці Kiev на правильне – Kyiv.

У зверненні до посольства України в Данії директор аеропорту назвав попереднє русифіковане написання Києва "помилкою, яку вже виправили", повідомили в українському дипвідомстві.

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"Оскільки ми є міжнародним аеропортом, наша загальна політика полягає у використанні англомовних версій назв міст. На таблі рейсів ми, наприклад, пишемо Copenhagen замість København. Це була проста помилка, що ми не використали англійське Kyiv, коли вперше вписували новий рейс до вашої столиці. Зараз це виправлено", – зазначила адміністрація аеропорту.

Чому важливо писати Kyiv замість Kiev?Україна є незалежною вже 28 років, проте й досі назву нашої столиці Києва перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

Які ще аеропорти почали писати Kyiv замість Kiev?

Одними з перших транслітерацію Києва змінили аеропорти Польщі.

Правильного написання Києва дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.

У міжнародних аеропортах Тбілісі та Батумі також змінили правопис Києва, Львова та Одеси у латинській транскрипції. Тепер на табло в цих аеропортах написано Kyiv замість Kiev, Lviv замість Lvov і Odesa замість Odessa.

Назву Kiev на Kyiv змінили на своїх інформаційних табло також аеропорти Стамбула і Бухареста.

Правильну англомовну назву Києва тепер пишуть і в Лондонському аеропорті Лутона.

Коректна назва української столиці з'явилась у міжнародному аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон".

Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто (Канада) теж змінив транслітерацію українських міст відповідно до національного стандарту України.

При цьому писати Kyiv замість Kiev відмовилися "Міжнародні Авіалінії України". Свою відмову там пояснили тим, що офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме варіант Kiev.