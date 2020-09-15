Адміністрація ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.) в рамках підписаного з працівниками підприємства меморандуму про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог підвищила з 1 вересня поточного року тарифні ставки і посадові оклади.

Про це повідомив голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Згідно з офіційним пресрелізом КЗРК, меморандум був підписаний 10 вересня в присутності народного депутата – голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця після переговорів з протестуючими працівниками підприємства, які тривали з 4 вересня 2020 роки.

У документах не вказується рівень підвищення ставок, однак відомо, що він не задовольнив протестувальників, які вимагають підвищення зарплати до еквівалента 1 тисячі доларів. Протестуючі також вимагають поліпшення умов роботи і охорони праці.

У зв'язку з цим головне управління Держпраці в Дніпропетровській області за дорученням прем'єр-міністра з 10 вересня почало на КЗРК позапланову перевірку дотримання законодавства про працю в період з 1 січня 2013 року до 1 вересня 2020 року.

Адміністрація закликала всіх працівників підприємства припинити наражати себе на небезпеку, піднятися на поверхню і надати можливість колективу підприємства повернутися до нормального трудового процесу.

Як повідомив Волинець в інтерв'ю одному з одеських телеканалів в понеділок, працівники КЗРК вимагають підвищити і проіндексувати зарплату, дотримуватися питання охорони праці, додавши, що раніше на підприємстві був відсутній соціальний діалог.

Я 10 днів тому говорив з прем'єр-міністром, було рекомендовано провести переговори з адміністрацією, власником підприємства. Переговори почалися, але зайшли в глухий кут. І зараз під землею 195 людей протестують, а максимальна кількість протестуючих працівників під землею досягала 414 осіб,

– констатував профлідер.

За його словами, у КЗРК є два основних власники – група "Приват", і група "Метінвест", що володіють по 50% підприємства. При цьому група "Приват" управляє підприємством.

" Ігор Коломойський втягнув в підприємство бізнесмена Олександра Ярославського і документально оформили присутність чотирьох компаній Ярославського. Є тільки один вихід в даній ситуації – президент повинен дзвонити другому власнику, Коломойському", – переконаний Волинець.

Як повідомлялося, 3 вересня гірники шахти "Жовтнева" КЗРК залишилися під землею в рамках протесту, пізніше до них приєдналися працівники інших шахт підприємства. Вимоги працівників загальні: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1, 2, припинення порушень при атестації.