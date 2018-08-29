La Tomatina – 2018 в Іспанії: драйв, кохання, битва і 145 тонн овочів
У іспанському місті Буньйоль, поблизу Валенсії, відбувся традиційний щорічний фестиваль La Tomatina, однією з традицій якого є масштабна битва помідорами. Цього року дійство набуло просто неймовірного розмаху.
Про це повідомило HROMADSKE з посиланням на іспанське видання El Pais.
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У битві 2018 року взяло участь понад 20 тисяч учасників і використали 145 тонн помідорів, якими, власне, і кидали у опонентів, попередньо добряче розчавивши.
"Ворожі" табори
Через це на дорогах міста утворився "томатний басейн".
Закінчились "снаряди" – можна пообливатись просто з відра
Фестиваль виходить від подій 1945 року – на одному з святкувань сталася бійка між двома друзями, які почали кидати один в одного помідори.
Участь у фестивалі викликає неймовірні емоції
З 1980 року місцева влада вирішила постачати для свята овочі централізовано, а вже з 2002 року фестивалю присвоїли статус міжнародного.
"Сеньйор Помідор"
Критики заявляли, що учасники фестивалю марно витрачають їжу.
Для дітей це також особливе свято – майже нічого ж не забороняють
Однак постачальники овочів та фруктів заявили, що томати, які використовують на фестивалі, не придатні для продажу.
А після битви можна просто поплавати у томатному сокові
Що ж стосується безпеки, то учасники томатної битви приходять на захід у купальниках та масках, аби захистити обличчя. Або на безпеку не зважають.