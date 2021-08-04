Чому застрелили Мамедова в Одесі: нові деталі
Джерело:8NEWS
В Одесі у дворі застрелили азербайджанця Лачіна Мамедова. Відомо, що вбивство було замовним. У мережі повідомили, що кілер втік на Mercedes з єврономерами.
Нові деталі розповіли 3 серпня увечері. Наразі кілера досі розшукує поліція.
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Стріляли в плече
В азребайджанця Лачіна Мамедова вбили через конфлікт з кримінальним авторитетом із клану Гулі. Відомо, що жертву поранили кілька разів у плече.
Від численних вогнепальних поранень він впав на місці. Вбитому було близько 30 років і в нього залишилося двоє дітей.
В Одесі вбили азербайджанця Лачіна Мамедова / Фото з телеграму 8NEWS
Відомо, що вбивство було замовне через конфлікт із злочинною групою / Фото з телеграму 8NEWS
Зловмисник стріляв із збої, схожої на пістолет-кулемет Heckler & Koch MP5. У злочині підозрюють членів кримінального угруповання Садіка Мірзоєва. Раніше потерпілий подавав на них у поліцію за домагання.
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Кілер втік з місця злочину на Mercedes з єврономерами / Фото з телеграму 8NEWS
Кілер стріляв зі збої, схожої на пістолет-кулемет Heckler & Koch MP5 / Фото з телеграму 8NEWS
Що відомо про вбивство Лачіна Мамедова
- 4 сепня на Малиновського в Одесі невідомий вбив чоловіка.
- Потерпілого відвезли до лікарні, але там він помер.
- Зловмисник одразу втік з місця події на Mercedes. Проте до цього ще встиг "засвітится" на камерах.
- Згодом повідомили, що всі причетні – азербайджанці. До того ж вбивство було замовним.