Чому застрелили Мамедова в Одесі: нові деталі

4 серпня 2021 , 10:30
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Джерело:

8NEWS

В Одесі у дворі застрелили азербайджанця Лачіна Мамедова. Відомо, що вбивство було замовним. У мережі повідомили, що кілер втік на Mercedes з єврономерами.

Нові деталі розповіли 3 серпня увечері. Наразі кілера досі розшукує поліція.

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Стріляли в плече

В азребайджанця Лачіна Мамедова вбили через конфлікт з кримінальним авторитетом із клану Гулі. Відомо, що жертву поранили кілька разів у плече.

Від численних вогнепальних поранень він впав на місці. Вбитому було близько 30 років і в нього залишилося двоє дітей.


В Одесі вбили азербайджанця Лачіна Мамедова / Фото з телеграму 8NEWS


Відомо, що вбивство було замовне через конфлікт із злочинною групою / Фото з телеграму 8NEWS

Зловмисник стріляв із збої, схожої на пістолет-кулемет Heckler & Koch MP5. У злочині підозрюють членів кримінального угруповання Садіка Мірзоєва. Раніше потерпілий подавав на них у поліцію за домагання.

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Кілер втік з місця злочину на Mercedes з єврономерами / Фото з телеграму 8NEWS


Кілер стріляв зі збої, схожої на пістолет-кулемет Heckler & Koch MP5 / Фото з телеграму 8NEWS

Що відомо про вбивство Лачіна Мамедова

  • 4 сепня на Малиновського в Одесі невідомий вбив чоловіка.
  • Потерпілого відвезли до лікарні, але там він помер.
  • Зловмисник одразу втік з місця події на Mercedes. Проте до цього ще встиг "засвітится" на камерах.
  • Згодом повідомили, що всі причетні – азербайджанці. До того ж вбивство було замовним.

 

Автор: Марта Кушка