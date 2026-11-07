Не тільки базовий чорний: стилісти назвали наймодніші відтінки зимового взуття

Світові подіуми сезону осінь-зима наголошують на відмові від передбачуваної монохромності та пропонують освіжити холодні дні виразною палітрою. На зміну похмурим рішенням прийшли вишукані відтінки, які легко адаптувати до щоденного базового гардероба.

Adv

Теплі коньячні та каштанові тони стали головними фаворитами сезону, потіснивши навіть темний шоколад. Модні будинки Christian Dior і Gabriela Hearst комбінують рудувату шкіру зі строгими сірими костюмами та затишними пальтами, створюючи розкішний ефект у стилі сучасного бохо. Модель взуття в цьому випадку практично немає значення – обирайте те взуття, в якому вам буде максимально комфортно та тепло.

Які кольори взуття в моді взимку 2027 / Фото з Pinterest

Бездоганний білий та м'який кремовий колір довели свою актуальність для холодного сезону в колекціях Chanel, Toteme і Prada. Вибір цих кольорів на зиму може злегка відлякувати та дивувати, проте цей вибір може стати для вас одним з найвдаліших. Спробуйте відійти від звичного класичного чорного й перейти на світлу сторону.

Реклама

Кремове взуття для зимового образу / Фото з Pinterest

Світле взуття додає аутфітам візуальної легкості та має особливо статусний вигляд в тотал-луках або на контрасті з чорним верхнім одягом. Придивіться до цих відтінків!

Землистий оливковий відтінок у замші та шкірі, представлений Tibi й Acne Studios, став новою витонченою альтернативою бордовому. Взагалі цього сезону оливковий зайняв якесь особливе місце в гардеробі модниць.

Цей складний колір чудово поєднується з денімом, пісочним трикотажем і базовими пуховиками, надаючи буденному образу свіжого звучання. Разом із бардовим оливковий впевнено витісняє звичні чорний та коричневий кольори.

Оливкове взуття на зиму 2027 / Фото з Pinterest

Щоб обрати не лише бездоганну палітру, а й актуальний силует, ловіть модні моделі взуття, які повернулися з нульових, та сміливо додавайте нові акценти у власний гардероб.