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Ламінування волосся: переваги та недоліки популярної процедури

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Ламінування волосся: шкідливе чи ні?
Ламінування волосся: шкідливе чи ні? / bigukr.net

Ламінування волосся – давно не нова процедура, проте досі чимало жінок сумніваються у її користі.

Ламінування волосся – це так зване "запаювання" волосин спеціальним засобом з біологічно активним складом у міцну захисну плівку, передає Сosmo

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Домашнє ламінування волосся желатином хоч і дає видимий ефект з першого застосування – це лише зовні. Насправді, желатин дуже шкодить структурі волосся.

А от у подібної процедури у салоні краси є і плюси, і мінуси. Під впливом високої температури лікувальні компоненти засобу для ламінування волосся, склеюють пошкоджені лусочки кожного волоска, заповнюючи "прогалини" в його структурі. Тож в результаті, ламінування розгладжує волосся, робить пасма товщі та важчі.

Переваги ламінування волосся:
- миттєвий ефект оздоровлення;
- блиск і сяйво волосся від коренів до кінчиків протягом до 6 тижнів;
- волосся потовщується по всій довжині;
- зникне сухість і ламкість, кінчики волосся "запаюються";
- колір волосся стає більш насиченим і яскравішим;
- процедура безпечна для шкіри голови і локонів.

Недоліки процедури:
- волосся потовщується – стає важчим, тод об'ємну зачіску зробити буде важко;
- заламіноване волосся не можна фарбувати;
- після процедури варто змінити всі свої засоби по догляду за волоссям на безсульфатні, адже звичайні засоби швидко вимиють лікувальний склад з волосся;
- будь-які стайлінгові засоби скорочують ефект ламінування;
- волосся швидше стає масним. 

Тож перед ламінуванням волосся добре зважте усі "за" та "проти".

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Краса Медицина
Джерело: 24 Канал
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