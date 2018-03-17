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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Юлія Ліпенцева

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" – цього разу без Анджеліни Джолі

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"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" – цього разу без Анджеліни Джолі

Перезапуск франшизи про Лару Крофт найцікавіший зміною головної акторки. Анджеліна Джолі (стара Крофт) та Алісія Вікандер (нова Крофт) достатньо різні, щоб наробити трохи шуму такою заміною. Чи пішов перегляд образу Лари Крофт на користь франшизі?

Так, пішов. Коріння доволі радикального рішення про головну кіногероїню ховаються у грі Tomb Raider, яка побачила світ в 2013-му. 5 років тому ця гра перезапустила "світ" добре відомої геймерам 90-х Лари Крофт і заодно стала фундаментом для фільму, який ми зараз маємо нагоду подивитись в кінотеатрах. Як у грі, так і у фільмі, творці перемикають акцент з сексуальності Лари на її атлетичність. Зрештою, поняття жіночності вже трохи не таке, як було у 1996-му, коли виходила перша гра, чи 2001-му, коли світ побачила перша екранізація.

Також у кіно: "Червоний горобець": Дженніфер Лоуренс у ролі російської балерини-шпигунки

Після провалу сиквела Джолі навідріз відмовилась знову вдягати шорти і бігати з двома пістолетами на радість закоханих в Лару Крофт геймерів. В результаті, історію розкрадачки гробниць вирішили зняти із самого початку – почавши з того, як Лара стала тою, ким вона є.

Роль Лари Крофт могла дістатись:

- Емілії Кларк
- Карі Делевінь
- Дейзі Рідлі​

Також ходили чутки про Олівію Вайлд, Ніну Добрев, Емму Вотсон, Дженіфер Лоуренс, Енн Хеттевей і з десяток інших акторок, яким приписували участь у проекті. Мережею ширилась інформація, що головну роль пропонували Крістен Стоарт, але та відхилила пропозицію.

Алісія Вікандер багато попітніла над цією роботою. Погодившись на роль нової Лари Крофт, шведська зірка прийняла неабиякий виклик. Не таємниця, що всі ми звикли асоціювати Лару Крофт із Джолі, її зовнішністю, статичним холодним образом, самовпевненістю та рішучістю. Логічно, що нова версія Лари була приречена на активне публічне обговорення її плюсів та мінусів.

Вікандер привела себе в чудову фізичну форму, яка вражала і колег по цеху. Волтон Гогінс, який зіграв головного антигероя, признався, що соромиться знімати сорочку поряд з Алісією. І це при тому, що він ходить в спортзал п'ять разів на тиждень. Вікандер хотіла бути фізично сильною і м'язистою Ларою, а на додаток сама виконувала трюки на зйомках. Такий підхід справляє враження .

Із появою Алісії давно знайома Лара Крофт стала більше схожою на звичайну людину, з вадами і мінусами, але нічогеньким таким характером. А ще Лара нарешті справляє враження шукачки пригод. Шведську акторку можна звинуватити у краплині м'якості, яка не мала би бути притаманна Тій Самій Ларі Крофт. Але персонаж став природнішим, і ми вважаємо, що це швидше перемога.

Незнайомим із Tomb Raider Лара нагадає Індіану Джонса. У будь-якому випадку, "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" – не найоригінальніше кіно з точки зору сюжету, так само як і не найвидовищніще з точки зору спецефектів. Але серед ряду екранізацій відеоігор ця Лара Крофт справляє хороше враження. Чого лише Алісія Вікандер варта...

Рейтинг стрічки на IMDb – 7,0.

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Публікації Кіно
Джерело: 24 Канал
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