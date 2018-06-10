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"Ласкаво просимо до хорошого життя": Кім Кардашян опублікувала зворушливе фото з дітьми

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Кім Кардашян з сім'єю
Кім Кардашян з сім'єю / Instagram

Епатажна американська зірка, а також "щаслива мама" Кім Кардяшян часто показує шанувальникам особисті фото своєї сім'ї.

Так, цього разу, Кім опублікувала знімок, де вона зображена з 4-річною донькою Норт, 2-річним сином Сейнт і 4-місячною Чикаго на своїй сторінці в Instagram.

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Фото зірка "Сімейства Кардашян" прокоментувала: "Ласкаво просимо до хорошого життя".

 

Welcome to the good life...

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

Крім того, напередодні Кім опублікувала фото, на якому зображений її чоловік Каньє Вест з донькою Чикаго на руках в салоні літака. Зірка реаліті-шоу привітала коханого з 41 Днем народження.

З Днем народження! Це був божевільний рік, але ми тут. І життя прекрасне! Пишаюся тим, що ти повернувся назад до роботи над альбомами і втілюєш свої мрії. Ти надихаєш мене на те, щоб завжди перетворювати неможливе в реальність. Люблю тебе,
– написала Кім.

 

Нагадаємо, що Чикаго Вест з'явилася на світ 15 січня. Зіркова пара Кім і Каньє також виховують чотирирічну дочку Норт і дворічного сина Сейнта. Кім планує звернутися до послуг сурогатної матері ще раз.

Хто така Кім Кардашян?Американська модель та зірка власного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Знаменитість розпочала стосунки з Каньє Вестом у квітні 2012 року. Пара виглядала ідеально та приховувала своїх почуттів перед камерами. Вже у грудні 2012 року Кім Кардашян очікувала на появу первістка, відтак пара оголосила про заручини та побралася.

 

Теги: LifeStyle Діти Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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