"Ласкаво просимо, сонний Джо": Трамп відреагував на президентські амбіції Байдена

Очільник Дональда Трампу висміяв бажання колишнього віце-президента Джо Байдена балотуватися на посаду глави держави в 2020 році.

Американський президент з неповагою висловився до Байдена та інишх кандидатів.

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"Ласкаво просимо до перегонів, сонний Джо. Я сподіваюся, ти ще маєш розум, в чому є давні сумніви, щоб провести успішну кампанію на первинних виборах. Це буде кепсько – ти матимеш справу з людьми, які дійсно одержимі хворими й дурними ідеями. Але якщо ти зробиш це, я побачу тебе на старті", – написав президент США.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 квітня 2019 р.

Джо Байден, який був віце-президентом за Барака Обами, заявив, що буде балотуватися у 2020 році, зазначивши, що "не може стояти осторонь та спостерігати за тим, що трапиться з ключовими цінностями цієї нації, нашим статусом у світі, нашою демократією".

У грудні 2018 року Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною" на посаду президента у країні".

Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.



Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.