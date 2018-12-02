Ласкаво просимо у клуб чемпіонів, – Ломаченко та Усик привітали Гвоздика з чемпіонським поясом

Українець Олександр Гвоздик переміг канадця Адоніса Стівенсона та став чемпіоном світу у напівважкій вазі по версії WBC. На боксерському поєдинку були два інші українські чемпіони – Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Після бою вони привітали свого друга з перемогою.

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Дуже складний поєдинок. Але Саня забрав своє, і ремінь дістався сильнішому. Дуже довгий час Адоніс тримав у себе цей пояс, який належав Сані. І Саня його забрав. При цьому прийшов, побачив, переміг. Так, це було не легко. Але тим солодша перемога. Ми всі вітаємо його. Пишаємося ним. Раді що він наш друг. Ласкаво просимо у клуб чемпіонів,

– заявив після бою Ломаченко.

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"Так приємно, що черговий наш друг став чемпіоном світу", – заявив Усик.

Гвоздик став четвертим українцем, який є чемпіоном світу (у напівважкій вазі по версії WBC). Чемпіонами також є Олександр Усик (у першій важкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring), Василь Ломаченко (у легкій вазі за версіями WBA та The Ring) та Артем Далакян (у найлегшій вазі за версією WBA).