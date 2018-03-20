Латиноамериканська краса в об'єктиві фотографа з Колумбії: спокуслива підбірка (18+)
Фотограф з Колумбії Меліса Картахена викладає у мережу неймовірно спокусливі знімки латиноамериканських дівчат.
Її роботи здобули неабияку популярність по всьому світі завдяки своїй відвертості, щирості та оригінальності.
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Джерело: 24 Канал
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