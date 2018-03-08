Динамо зуміло вирвати неймовірну нічию у матчі проти Лаціо в Римі

Київське "Динамо" в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи на виїзді зустрічалося з "Лаціо" увечері 8 березня. Гра відбувалася на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Упродовж поєдинку кожна із команд забила по два голи, відтак у підсумку бойова нічия – 2:2.

Хоча і перший тайм завершився "сухими" 0:0, але упродовж нього значною ініціативою володіли господарі поля. Зокрема, римляни зуміли створити щонайменше 3-4 хороших моменти – особливо небезпечними були випади за участю Андерсона та Басти, але їм забракло точності. Кияни здебільшого діяли від оборони та лише під кінець почали відповідати своїми атаками.

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У першому таймі на полі була одна команда – "Лаціо"

У другій 45-хвилинці українська команда суттєво додала та через кілька хвилин після свистка зуміла приголомшити весь Рим, поготів вона зробила це вельми вишукано. На 52 хвилині у неперевершеному стилі (п’ятою) відзначилася молода надія всього українського футболу — Віктор Циганков, а асистувала йому ще одна молода зірка – Артем Бєсєдін.



Циганков вивів "Динамо" вперед на початку другого тайму у Римі – 1:0

Щоправда, раділо "Динамо" зовсім недовго, оскільки вже за 2 хвилини надзабивна сила "орлів" Чіро Іммобіле відновив паритет після надтонкого пасу у розріз від Андерсона. А на 62 хвилині "Лаціо" взагалі вийшло вперед — Мілінковіч-Савіч побачив Андерсона, а той вже фактично віч-на-віч виходив із Бойком і у підсумку не схибив.



Андерсон фактично розстрілював кіпера киян Бойка – 2:1

Проте "біло-сині" все ж не знітилися та зуміли вирвати таку потрібну для них нічию, знову забивши неабияк розкішно — на 79 хвилині після пасу все того ж Циганкова Мораєсу вдався ефектний удар з-за меж карного, після якого м’яч влучив у правий від нього кут. Отже, 2:2.



Мораєс блискучим ударом зрівняв рахунок – 2:2

Проте вже наприкінці доданого часу "Лаціо" все ж міг вирвати перемогу, але Іммобіле, перекидаючи воротаря, "перехитрив" і сам ствір воріт, влучивши у дальню стійку. Крім того, вже після фінального свистка за бурхливі розмови з арбітром таку непотрібну червону картку отримав Денис Гармаш.

Зауважимо, що нічия 2:2 залишає непогані шанси на прохід до 1/4 для обох команд, але завдяки голам на виїзді перспективи для "Динамо" видаються більш райдужними. Відтак, все вирішиться за тиждень у Києві, 15 березня, початок гри — о 20:00.

90+6' – Матч завершено! Все вирішиться у Києві. До зустрічі на НСК «Олімпійський»!#ЛаціоДинамо (2:2)#FCDKLive pic.twitter.com/KEITThhOd0 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 8, 2018

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перший матч

"Лаціо" – "Динамо" – 2:2 ВІДЕО

Голи: Іммобіле, 54, Андерсон, 62 – Циганков, 52, Мораєс, 67

Склади команд:

"Лаціо": Стракоша – Раду, Де Врей, Воллас (Нані, 85) – Баста (Патрік, 74), Мілінковіч-Савіч, Лукас, Мурджа (Пароло, 74), Лукаку – Феліпе Андерсон, Іммобіле

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч – Буяльський, Гармаш — Морозюк, Шапаренко (Мораєс, 67), Циганков – Бєсєдін

Попередження: Мурджа, Мілінковіч-Савіч, Лукаку — Піваріч, Кадар, Гармаш, Бойко

Вилучення: Гармаш, після фінального свистка

Нагадаємо, гра у Римі між "Лаціо" та "Динамо" розпочалася із хвилини мовчання через передчасну смерть гравця "Фіорентини" та збірної Італії Давіде Асторі.