Лаціо – Динамо: українці визначили переможця матчу ЛЄ
У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи українці все ж віддають перевагу римському "Лаціо", а не київському "Динамо". Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті "24".
Так, більшість читачів сайту "24" у опитуванні "Як завершиться перша гра 1/8 фіналу ЛЄ "Лаціо" – "Динамо"?" проголосували за вікторію римського клубу — 45% або 498 осіб.
Читайте також: Лаціо – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Свої голоси за перемогу "Динамо" своєю чергою віддали 344 юзери, що становить 31%.
Щодо нічиєї, то такому варіанту віддають перевагу 220 читачів сайту "24", або у процентному співвідношенні — 20%.
Додамо, що участь у опитуванні загалом взяли 1090 наших відвідувачів.
До слова, пропонуємо Вам взяти участь і у опитуванні "ДТП з кортежем Порошенка – це... Ваша думка", а також у інших, які можна переглянути за посиланням.