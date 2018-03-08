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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лаціо – Динамо: українці визначили переможця матчу ЛЄ

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Лаціо – Динамо: в Україні вже знають переможця
Лаціо – Динамо: в Україні вже знають переможця / Соцмережі

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи українці все ж віддають перевагу римському "Лаціо", а не київському "Динамо". Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті "24".

Так, більшість читачів сайту "24" у опитуванні "Як завершиться перша гра 1/8 фіналу ЛЄ "Лаціо" – "Динамо"?" проголосували за вікторію римського клубу — 45% або 498 осіб.

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Свої голоси за перемогу "Динамо" своєю чергою віддали 344 юзери, що становить 31%.

Щодо нічиєї, то такому варіанту віддають перевагу 220 читачів сайту "24", або у процентному співвідношенні — 20%.

Додамо, що участь у опитуванні загалом взяли 1090 наших відвідувачів.

До слова, пропонуємо Вам взяти участь і у опитуванні "ДТП з кортежем Порошенка – це... Ваша думка", а також у інших, які можна переглянути за посиланням.

Теги: Новини України Новини спорту соціологічне дослідження Динамо Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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