Лаціо – Динамо: українці визначили переможця матчу ЛЄ

Лаціо – Динамо: в Україні вже знають переможця / Соцмережі

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи українці все ж віддають перевагу римському "Лаціо", а не київському "Динамо". Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті "24".