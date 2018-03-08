Лаціо – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Італійський "Лаціо" та київське "Динамо" зустрічатимуться в 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 8 березня на "Стадіо Олімпіко" у Римі, початок – о 22:05 за київським часом. Пропонуємо Вашій увазі найцікавіші факти та різні цікавинки, що стосуються цього протистояння.

Що відомо про Лаціо

Сьогодні "Лаціо" грає у найвищому футбольному дивізіоні Італії – Серії А та представляє столицю країни – Рим. Домашні матчі команда приймає на "Стадіо Олімпіко" (вміщує понад 70 тисяч), який є центральним не лише у Римі, а й у всій Італії. Клуб було створено в 1900 році, і якраз нещодавно, 9 січня, "орли" відсвяткували своє 118-річчя. За усю свою історію "Лаціо" здобув два італійських чемпіонства (1974 і 2000 роки), шість Кубків Італії та три Суперкубки країни. Можуть вони записати собі до активу і європейські трофеї – так, у 1999 році "Лаціо" став чемпіоном у Кубку володарів кубків і в тому ж році переміг "Манчестер Юнайтед" у матчі за Суперкубок УЄФА. Крім того, в національному чемпіонаті команда зі столиці тричі посідала друге місце та аж сім разів вигравала бронзові медалі. Читайте також: Лаціо – Динамо: де та коли дивитися онлайн матч Ліги Європи 2017/18

Однією із особливостей колективу з Риму є його уболівальники, які були фігурантами вже не одного скандалу. Зокрема, ультрас "орлів" дотримуються ультраправих і антисемітських поглядів, про які вони і заявляють під час футбольних матчів. До прикладу, на грі проти свого одвічного суперника "Рома" (також команда з Риму – "24") фанати "Лаціо" весь сектор обклеїли стікерами із зображенням Анни Франк у футболці своїх опонентів – саме з цією дівчиною Голокост асоціюється в усьому світі. Був і випадок на вболівальницькому секторі майбутніх суперників "Динамо", що має безпосередній стосунок до України. Річ у тім, що у першій грі 1/16 фіналу цьогорічної Ліги Європи проти румунського ФКСБ (екс-"Стяуа"), яка відбулася у Бухаресті, фанати римлян вивісили прапор так званої "новоросії", а згодом один із їхніх лідерів заявив, що багато хто з "тіффозі" "Лаціо" бере участь у бойових діях на Сході України на боці терористів, але водночас наголосив, що це не є офіційною позицією всього фан-руху.

Фанати "Лаціо" вивісили прапор фейкової "Новоросії" на матчі у Бухаресті

Наразі "Лаціо" тренує Сімоне Індзагі – молодший брат колишнього гравця "Мілана" та "Ювентуса" Філліпо. Хоча кар'єра Індзагі-молодшого як гравця (виступав у тому числі і за "Лаціо") не була такою успішною, як у його брата, проте на тренерській лаві він може похвалитися більш вагомими успіхами, аніж його родич, хоча поки жодних серйозних титулів не здобував.

Щодо гравців, то тут, перш за все, варто звернути увагу на головну зірку римського клубу Чіро Іммобіле, який наразі є найкращим бомбардиром Чемпіонату Італії – 23 голи у 24 іграх, гравця збірної Нідерландів Стефана де Врея, який є справжнім стовпом оборони "Лаціо", португальця Нані, який запам'ятався виступами за "Манчестер Юнайтед", та на молоду надію Сербії Сергєя Мілінковіча-Савіча, який, попри свій молодий вік (всього 23 роки), проводить третій сезон у основі "Лаціо" та вже давно потрапив у поле інтересів європейських грандів (його оцінюють у 100 мільйонів євро). Читайте також: Лаціо – Динамо: прогнози букмекерів на матч Ліги Європи

"Лаціо" – "Динамо": історія протистояння

Римляни та кияни зустрічалися лише одного разу, і було це на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 1999/00. Тоді перемагав двічі "Лаціо" – 2:1 вдома та 1:0 на виїзді: у Римі на гол Сергія Реброва з пенальті "орли" відповіли точними ударами Паоло Негро та Марсело Саласа, а у Києві Раміз Мамедов зрізав м'яч у власні ворота. До слова, в обох поєдинках участь брав нинішній асистент головного тренера "Динамо" Максим Шацьких, а у київській зустрічі засвітився нинішній коуч "Лаціо" Сімоне Індзагі. "Лаціо" – "Динамо" у ЛЧ сезону 1999/2000: відео

Успішно виступав "Лаціо" і проти інших українських команд. Загалом відбулися 10 українсько-римських протистоянь, в яких була лише одна нічия та вісім разів тріумфували "орли", і п'ять перемог вони здобули у п'яти домашніх зустрічах із загальним рахунком 16:3. У всіх цих поєдинках римський клуб зустрічався з п'ятьма різними командами. Щоправда, українці можуть похвалитися і однією вікторією, а занести її собі до активу може "Чорноморець" (1:0), але є одне але – тоді моряки представляли не Україну, а колишній СРСР, і та гра відбулася у сезоні 1975/76 у першому колі Кубка УЄФА. У матчі відповіді італійці перемогли вже з рахунком 3:0. Читайте також: Матч ЛЄ Лаціо – Динамо: стало відомо, хто судитиме та з якої він країни

Востаннє "б'янкочелесті" зустрічалися з українцями у сезоні 2014/15 на груповому етапі, а честь представляти свою країну тоді випала "Дніпру": вдома дніпровці розписали мирову із рахунком 1:1, натомість на виїзді поступилися із рахунком 1:3. З тих, хто може вийти у грі на "Стадіо Олімпіко", в першому матчі забивав Сергєй Мілінковіч-Савіч, в другому – Марко Пароло. Також з того часу у таборі "орлів" залишилися ще й Стефан Раду, Сенад Луліч та Феліпе Андерсон, а Душан Баста обидва матчі провів на лаві запасних. Цікавим є і те, що ворота "Дніпра" у тому двоматчевому протистоянні захищав Денис Бойко, який нині є кіпером "Динамо".

Денис Бойко уже захищав ворота української команди у матчі проти "Лаціо"

Не може похвалитися серйозними успіхами у поєдинках зі італійськими командами і саме "Динамо". Загалом було проведено 22 гри, і лише дві з них для киян завершувалися успішно. Йдеться про протистояння з іншими римлянами "Ромою" на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2004/05: у домашній зустрічі "джаллороссі" було присуджено технічну поразку (0:3), оскільки через витівку фаната господарів, який кинув чи то монету, чи то запальничку, арбітру було розбито чоло, відтак гру було перервано після першого тайму за рахунку 1:0 на користь гостей із Києва, вдома ж "Динамо" перемогло із рахунком 2:0, однак у підсумку так і не зуміло вийти з групи, хоча набрало 10 очок.

Поточний стан "Лаціо" та "Динамо"

Наразі "Лаціо" посідає четверту сходинку (52 бали за 27 ігор) в італійській Серії А, поступаючись одним очком третій "Ромі" та випереджаючи на аналогічну кількість пунктів п'ятий "Інтер". А лідирують у чемпіонаті Італії "Наполі" та "Ювентус", які на 16 і 15 балів відповідно відірвалися від третього місця. Читайте також: "Динамо" прибуло до Італії: кого Хацкевич взяв на матч проти "Лаціо"

Після останньої гри в Лізі Європи, коли на "Стадіо Олімпіко" було декласовано румунський ФКСБ із рахунком 5:1 (у першій грі тріумфували румуни із рахунком 1:0), "Лаціо" встиг провести аж 3 матчі: 2 у чемпіонаті та 1 у Кубку. Так, у Серії А "орли" здолали на виїзді "Сассуоло" із рахунком 3:0 (обидві команди записали до свого пасиву по одній червоній картці) та поступилися вдома "Ювентусу" – 0:1, а в Кубку лише завдяки успіху у післяматчевій серії пенальті зумів їх пройти "Мілан" (обидві гри завершилися "сухою" нічиєю в основний час). Найкращі моменти матчу Кубку Італії "Лаціо" – "Мілан": відео

Натомість "Динамо" встигло взяти участь у двох поєдинках, які проходили по-різному. Зокрема, у гостьовому матчі із "Вересом" кияни поступилися із рахунком 1:3, а у домашньому із "Зорею", програючи із рахунком 1:2, все ж зуміли вирвати перемогу – 3:2. Щодо турнірної таблиці, то тут "біло-сині" й надалі посідають другу сходинку з 45 балами за 22 гри, відстаючи від першого "Шахтаря" на 6 пунктів і випереджаючи третю "Ворсклу" на 8 очок. Читайте також: Динамо у Києві розписує нічию із АЕКом, але все ж проходить до 1/8 фіналу ЛЄ

Майбутній поєдинок у Римі однозначно пропустять Марушич і Касерес у "Лаціо", а також Бущан, Сидорчук, Мбокані у "Динамо". Крім того, під загрозою дискваліфікації перебувають все той же Іммобіле ("Лаціо") та Шепелев, Гармаш, Гонсалес і Мораєс (усі – "Динамо").

Цікаві факти щодо матчу "Лаціо" – "Динамо"

– Обидва клуби виступають в 1/8 фіналу ЛЄ втретє.

– "Лаціо" – перший італійський клуб у новітній історії ЛЄ, який зумів пройти далі після поразки у першій зустрічі (у першому матчі проти ФКСБ у Бухаресті було зафіксовано 1:0 на користь румунів, а в другому римляни тріумфували із рахунком 5:1).

– У римському матчі-відповіді проти ФКСБ "Лаціо" вперше за всю історію участі в ЛЄ зумів забити 5 голів.

– У своїх останніх п'яти кампаніях в Кубку УЄФА/Лізі Європи "Лаціо" незмінно виходив у плей-оф, а в останніх 10 єврокубкових домашніх матчах "біло-блакитні" загалом здобули вісім перемог.

– "Динамо" забивало в чотирьох останніх виїзних матчах на європейській арені.

– "Динамо" ще в четвертому турі першим з усіх учасників гарантувало собі місце в плей-оф.

– "Динамо" за підсумками групового етапу стало третьою за результативністю командою – 15 голів.