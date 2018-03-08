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Лаціо – Динамо: де та коли дивитися онлайн матч Ліги Європи 2017/18

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Матч Лаціо – Динамо: де дивитися онлайн
Матч Лаціо – Динамо: де дивитися онлайн / Соцмережі

Гра "Лаціо" – "Динамо" відбудеться у четвер, 8 березня в італійському Римі на "Стадіо Олімпіко". Це буде перша зустріч у двоматчевому протистоянні 1/8 фіналу Ліги Європи. Її транслюватимуть онлайн і в Україні.

Поєдинок розпочнеться о 22:05 за київським часом а в Україні його транслюватимуть одразу два телеканали – загальнонаціональна ТРК "Україна" та супутниковий "Футбол 2". Коментуватиме гру на обох мовниках Олександр Михайлюк.

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У світі ж протистояння між киянами та римлянами транслюватимуть щонайменше 33 телеканали, серед яких найвідоміші – це Arena Sport 3, що мовить на Сербію та Хорватію, катарський beIN Sports, а саме його іспанський підрозділ beIN SPORTS MAX 5 і французька філія beIN SPORTS France 2, болгарський bTV Action, угорський Digi Sport 1, російський "Матч! Футбол 2", італійські Sky Sport 1, Sky Calcio 1 і TV8, словенський SportKlub 3, а також американський FOX Soccer.

Крім того, гру Ліги Європи "Лаціо" —"Динамо" матимуть змогу побачити глядачі у Португалії, Замбії, Албанії, Білорусі, Данії, Норвегії, Швеції та на Кіпрі.

До слова, текстова онлайн-трансляція поєдинку "Лаціо" —"Динамо" буде доступною і на сайті "Футбол 24".

Нагадаємо, на попередньому етапі турніру київське "Динамо" зуміло пройти грецький АЕК.

Теги: Новини України Новини спорту Медіа Динамо
Джерело: 24 Канал
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